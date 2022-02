¿Dulce María tuvo diferencias con RBD?

¿La cantante tuvo diferencias con RBD?

En diciembre del 2020 el grupo RBD dio un espectacular concierto virtual para sus seguidores luego de 12 años de ausencia, pero comenzaron a surgir comentarios con respecto a la ausencia de Dulce María, pues comentaron que algunos artistas estuvieron distanciados.

Y es que, tras el tiempo transcurrido, la cantante rompió el silencio y concedió una entrevista al programa "Hoy" de Televisa y dejó en claro que no ha tenido ninguna diferencia con sus compañeros y que lo único que hay es cariño y admiración que ha permanecido durante los años.

Anteriormente te compartimos en La Verdad Noticias que la cantante reveló si habrá concierto de RBD. En su momento dijo que por el momento no sabe si habrá una gira como tal, pero si quieren hacer algo juntos, ya que a ella le gustaría volver a interpretar los grandes éxitos del grupo musical.

¿Dulce María se reunió con RBD?

Agrupación musical RBD

Fue en el 2019 cuando los integrantes de RBD por fin se reunieron, pero aún no existían planes para hacer un reencuentro, pero tuvieron la oportunidad de convivir en la casa de Poncho y recordaron inolvidables momentos que ellos vivieron a lo largo del proyecto musical y de la telenovela.

Cabe mencionar que durante una entrevista con Yordi Rosado, la cantante confesó que la razón de su ausencia en el concierto del 2020 fue por su embarazo, ya que estaba a punto de dar a luz y además se encontraba la pandemia mundial por el COVID-19, aunque volvió a los escenarios en "¿Quién es la máscara"?.

Recientemente una publicación de la famosa causó todo un revuelo, pues la cantante se transformó en Lyn May, debido a un filtro que utilizó en las redes sociales para concientizar a sus seguidores de que el físico no es lo primordial y que los arreglitos no son necesarios.

¿Qué ha pasado con Dulce María?

Cantante mexicana que formó parte de RBD

Actualmente la famosa se encuentra promocionando una nueva colaboración que realizó con Rebecca, MC Danny & Farina titulado "Barbie Remix" que ya está disponible en las plataformas musicales, aunque por el momento no han revelado si habrá un video musical del tema.

Por su parte, los fans de la cantante Dulce María le han enviado diversos comentarios de buenos deseos por participar en una canción junto a Rebecca. Por otro lado, la famosa se ha mostrado muy activa en las redes sociales compartiendo sus actividades.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!