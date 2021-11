Dulce María superó difícil reto gracias a '¿Quién es la máscara'

La tercera temporada de ‘¿Quién es la máscara?’ está a punto de finalizar y la emisión de este domingo nos permitió conocer que Dulce María era la celebridad que estaba debajo del disfraz de “Leona”. En entrevista para el sitio Infobae, la cantante contó el difícil reto que tuvo que afrontar durante su participación en el exitoso reality de Televisa.

De acuerdo a la también actriz, ella dudó en formar parte de este proyecto debido a que su hija María Paula apenas va a cumplir su primer año de vida, además de que el embarazo le había restado condición física y que temía contagiarse de COVID-19. Asimismo, mencionó que este es el primer programa en el que participa desde que comenzó el confinamiento.

“Me hizo sacar las garras, lo más difícil fue separarme de mi bebé, es la primera vez que me tengo que separar de mi bebita porque debía ir a ensayos, grabaciones de estudio, muchas cosas, fue ese reto que nos hizo más fuertes”, declaró la intérprete de ‘Amigos con derechos’, sencillo con el cual busca alzar la voz en favor de las mujeres.

Dar vida a "Leona" fue todo un reto

La ex integrante de RBD asegura que lo más dificil de su participación fue separarse de su hija María Paula.

Asimismo, la ex RBD mencionó que otro reto del personaje era no tener contacto con nadie y soportar el peso del traje durante el tiempo que estaba en el escenario: “Esa parte en cuestión de la pandemia me hacía sentirme más segura, pero por otro lado el reto de que la máscara estaba pesadísima… Había muchas cosas que no podía hacer”.

De acuerdo a información que circula en Internet, “Leona” es el único personaje que no se confeccionó en México, pues ya había sido utilizado en The Masked Singer, versión estadounidense del programa. Finalmente, Dulce María aseguró estar fascinada con haber tenido la oportunidad de formar parte de este proyecto y de regresar a la televisión.

Personajes descubiertos en '¿Quién es la máscara?'

Androide, Apache, Carnivora, Gitana, La Hueva y Perezoso compiten por ser el personaje ganador de la tercera temporada.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, ya son 12 los personajes descubiertos en la tercera temporada de ‘¿Quién es la máscara?’. Estos son: Mauricio Garza (Brocoli), Paola Espinosa (Caracol), Ricardo “El Finito” Pérez ( Perro Callejero), Kunno (Caperuza), Adriana Monsalva (Hormiga), Faisy (Zarigüeya), Lorena Herrera (Sirena), Emmanuel Palomares (Jocho), María del Sol (Monstruo de las Nieves), Carlos Ponce (Búho), Noel Schajris (Sapo) y Dulce María (Leona).

Fotografías: Redes Sociales