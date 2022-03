Dulce María será parte del 2000's Pop Tour ¿Junto con RBD?

Dulce María se une al 2000’s Pop Tour para la serie de conciertos que darán en 2022 artistas y agrupaciones que marcaron la época de los dosmil.

La lista de estrellas que se reunirán para cantar sus grandes éxitos son Paty Cantú, Motel, Playa Limbo, Pee Wee, Nikki Clan, Yahir, Bacilos, Fanny Lu y Kudai.

Dulce Maria, conocida principalmente por su trabajo en la banda RBD, participará en el 2000’s Pop Tour como solista, pues ha lanzado cuatro álbumes de estudio desde la disolución del grupo compuesto por Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Cristian Chávez y Alfonso Herrera.

Dulce María en el 2000’s Pop Tour

Dulce María anunció su llegada al 2000's Pop Tour junto a Ari Boroboy.

En un video en las redes sociales de la productora Bobo, la cantante compartió la emoción de ser parte de esta gira, que es impulsada por Bobo producciones, empresa del exintegrante de OV7 Ari Borovoy.

Dulce María descartó que vaya a hacer conciertos con RBD en este 2022, y no está claro si la banda retomará los escenarios como se había previsto.

"No he hecho ningún concierto, ningún streaming, no tengo un plan de eso, estábamos platicando los planes de la gira de RBD que en este momento no se va a dar, no sé si en algún momento cercano, se dé o no se dé, a todos nos encantaría que eso sucediera. Pero los tiempos de Dios son perfectos", dijo la intérprete de Inevitable.

Dulce María después de RBD

El 2022 es el primer año de Dulce María siendo madre.

Dulce solo grabó un álbum de estudio con Jeans, “Cuarto para las cuatro”, lanzado en 2001. Luego estuvo en RBD entre 2004 y 2009, periodo en el que lanzaron seis álbumes de estudio.

La artista lanzó su primer álbum en solitario en 2010, titulado “Extranjera”, del que se extrajo su éxito “Inevitable”. Sus otros discos son “Sin fronteras'' (2014). “DM” (2017) y “Origen” (2021).

Más recientemente, Dulce María se ha enfocado al cuidado de su hija Paula y su familia, y su más reciente álbum ha tenido muy buena aceptación del público. ¿Te emociona que se una al 2000’s Pop Tour? La Verdad Noticias.

