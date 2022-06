Dulce María se queja por poca atención a su tributo de RBD ¿Celosa de Anahí?

La actriz y cantante rindió tributo a su paso por RBD en el 2000's Pop Tour.

México vivió un fin de semana muy “rebelde” luego de que Anahí hiciera una aparición especial en el concierto que Karol G ofreció el pasado 11 de junio en la Arena CDMX para cantar ‘Sálvame’, uno de los temas más emblemáticos de RBD. No obstante, la emoción aumentó cuando Dulce María hizo lo mismo en el 2000's Pop Tour.

Lamentablemente, el tributo de cantante no tuvo tanto impacto como el que realizó su ex compañera de Rebelde junto a “La Bichota”, pues este fue ampliamente comentado en las redes sociales mientras que el suyo pasó desapercibido para más de un cibernauta, lo cual no fue de su agrado y terminó reclamando el poco apoyo que recibió.

La cantante criticó la poca atención que le dieron al homenaje que rindió a RBD en el 2000's Pop Tour.

“Lástima que no sé quien maneja las redes de @RBD_oficial pero hubiera estado bonito que se sumaran a este gran homenaje que hicimos para toda la generación #REBELDE y de los #2000. En fin, gracias a las más de 25,000 personas que recordaron y cantaron con nosotros”, fue el polémico mensaje que escribió desde su cuenta de Twitter.

Ante dicho tweet, los fans señalaron que las cuentas oficiales de la agrupación dieron mayor promoción a la presentación de Anahí y Karol G que al performance de Dulce María en el 2000's Pop Tour, la nueva gira de conciertos donde también participa Kudai, Nikki Clan, Paty Cantú, Fanny Lu, Motel, Kalimba, Yahir, Pee Wee y Bacilos.

Dulce María conquista el 2000's Pop Tour

Tal y como te mencionamos al principio, Dulce María conquistó el escenario de la Arena Ciudad de México el pasado viernes 10 de junio al momento de interpretar los más grandes éxitos de su carrera, incluyendo aquellos que forman parte del catálogo musical de RBD.

Al igual que la presentación sorpresa de Anahí con Karol G, el emotivo tributo de la actriz y cantante causó gran furor entre los fanáticos de la agrupación surgida dentro de la telenovela producida por Pedro Damián para Televisa, quienes aún anhelan el tan esperado regreso de los 6 integrantes a los escenarios desde su retiro en 2008.

¿Por qué se separó RBD?

La agrupación regreso para consentir a sus fans con un concierto virtual, el cual no contó con la presencia de Dulce María y Poncho Herrera.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, RBD anunció su separación el 15 de agosto de 2008. De acuerdo a un comunicado compartido en exclusiva para la revista People, la agrupación llegaba a su fin para que sus integrantes pudieran retomar sus respectivas carreras artísticas en solitario.

