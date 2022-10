Dulce María revela porque no fue a la boda de Maite: "A la mía no fue ninguno"

Dulce María habla de la boda de Maite Perroni.

Desde hace varios años han surgido rumores de enemistad entre Dulce María y sus ex compañeros de RBD, mismas que se hicieron más grandes luego de que la cantante no asistió a la boda de Maite Perroni y en medio de especulaciones sobre que no fue invitada, la famosa rompió el silencio y habló de su ausencia.

El pasado 9 de octubre, Maite Perroni y Andrés Tovar contrajeron matrimonio en medio del escándalo y especulaciones sobre presunta infidelidad, ya que aseguran que la pareja inició su romance cuando el productor aún se encontraba casado.

Pese a que su romance acaparó los chismes de la farándula, la pareja compartió todos los detalles de su boda, donde acudieron los ex RBD, sin embargo Alfonso Herrera y Dulce María fueron los grandes ausentes.

Dulce María se sincera sobre su ausencia en la boda de Maite Perroni

Dulce María asegura que no pudo asistir a la boda de Maite Perrini por trabajo.

En un reciente encuentro con la prensa, para la presentación de su próxima novela en Televisa, Dulce María le hizo frente a los cuestionamientos sobre su ausencia en la boda de Maite Perroni y sorprendió al recalcar que a su boda “no fue ninguno”, sin embargo negó una enemistad:

La cantante aseguró que la causa de su ausencia en uno de los momentos más especiales para Maite Perroni, fue la carga de trabajo, ya que reveló que ha estado trabajando en la musicalización de su novela, además de que ha estado estudiando su guión.

Sin embargo, terminó siendo balconeada por su compañero de elenco, Brandon Peniche, quién dio a conocer que únicamente se han escrito 15 capítulos de la nueva novela y dos piezas musicales, en las cuales Dulce no participó en la composición.

¿Qué hizo Dulce María?

Dulce María ha generado especulaciones de una enemistad con sus compañeros de RBD.

RBD tuvo un encuentro con un concierto virtual el pasado 26 de diciembre de 2020, donde Dulce María y Poncho Herrera no fueron parte.

Dulce María argumentó que las causas de su rechazo al proyecto fue su embarazo, lo que había generado el enojo de sus compañeros.

Sin embargo, causó gran escándalo cuando Dulce María se quejó de la importancia que las redes sociales le dieron a la presentación de Anahí con Karol G en comparación de su presentación en los 2000 Pop Tour donde rindió homenaje a RBD.

