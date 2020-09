Dulce María revela por qué no participará en el reencuentro de RBD

Mediante una entrevista para el programa “Un Nuevo Día”, Dulce María rompió el silencio y reveló por qué no quiere participar en el reencuentro del famoso grupo musical mexicano RBD, donde ella formaba parte hace algunos años.

Recordemos que Anahí Puente confirmó que el grupo mexicano se encuentra preparando una reunión para el próximo 4 de octubre. Una noticia que ha emocionado a los fanáticos más fervientes de esta agrupación formada a partir de la telenovela “Rebelde”.

Sin embargo este reencuentro aparentemente no contará con todos sus integrantes, pues desde un principio Dulce María dejó en claro que no participaría. Pero ¿cuál es su motivo para no aprovechar esta gran oportunidad?

“La verdad es que yo… estoy enfocada obviamente en la maternidad. Tengo casi siete meses… por más que quisiera no podría estar al 100”

Fueron parte de las declaraciones de la actriz, quien también mencionó la cercanía de su parto y todo lo que conlleva esto. Haciendo hincapié en los peligros que enfrentaría también a causa de la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, Dulce María reveló sentirse muy orgullosa de formar parte de RBD, un grupo que a pesar de originarse por una telenovela logró conquistar al público de una manera excepcional hace algunas décadas atrás.

Y aunque la actriz no quiso dar más detalles sobre el reencuentro de este famoso grupo mexicano, sí dejó en claro que habrá muchas sorpresas para el público. Por otro lado, recordemos que la artista hace unos días debutó en la segunda temporada de la serie “Falsa Identidad”.

Un nuevo reto dentro de su carrera actoral que la llevó a rodar escenas estando embarazada en plena pandemia.