Dulce María revela los verdaderos motivos por los que RBD no se ha reunido

Dulce María causó gran revuelo en redes sociales al confesar los verdaderos motivos por los cuales RBD no ha podido reunirse y salir de gira, un anhelado deseo que tienen los fans de esta agrupación que conquistó la década de los 2000's con su amplio repertorio musical.

En entrevista telefónica para el programa Ventaneando, la actriz y cantante aseguró que la gira del reencuentro ya tenía dos fechas programadas pero se cancelaron por cuestiones ajenas: “Ya estábamos a nada de firmar, teníamos dos fechas, pero por alguna razón que no tengo muy clara se canceló…. Obviamente cada quien volvió a agarrar su camino”.

Asimismo, ella asegura que le gustaría reunirse con todos sus compañeros, incluso si no se trata de una gira internacional: “Con que se lograra hacer algo donde pudiéramos estar todos, sería hermoso, sería como una explosión de amor y agradecimiento, de todo, para los fans, para toda la generación y sería muy bonito, ojalá que se pueda dar”.

Por último, pidió a los fans que dejen de inventar rivalidades entre los integrantes de RBD: “Yo creo que todos, o al menos yo te hablo por mí, tenemos un gran cariño, un gran respeto, admiración a todos… Los mismos fans deberían de abrazar eso, y abrazarnos a cada uno de nosotros porque eso haría más fácil probablemente que nos juntemos pronto”.

Escucha las declaraciones de la cantante a partir del minuto 24:40.

RBD hizo historia con concierto virtual

El concierto virtual fue un rotundo éxito y dejó millonarias ganancias para los ex integrantes del grupo.

Cabe destacar que una de las peticiones más recurrentes en las redes sociales a nivel latinoamericano es el regreso de RBD a los escenarios. Tras 12 años de ausencia, Anahi, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Maite Perroni se reunieron para ofrecer un concierto virtual, el cual se llevó a cabo a finales del 2021 con gran éxito.

Desafortunadamente, Dulce María y Poncho Herrera no pudieron estar presentes, lo que provocó una gran decepción entre los fanáticos de la novela de Televisa. Por tal motivo, no sorprende que más de una exija un reencuentro con todos los integrantes, algo que podría ocurrir en un futuro no muy lejano.

¿Por qué se separó RBD?

No se puede negar que la agrupación se convirtió en un icono musical de la década de los 2000's.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, RBD surgió en 2004 como parte de un proyecto musical de la telenovela ‘Rebelde’. Tras 4 años de éxitos, la agrupación anuncia su separación bajo el argumento de que los integrantes deseaban continuar con sus carreras artísticas en solitario.

