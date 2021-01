Dulce María retoma sus redes sociales para agradecer que su hija esté sana/Foto: Plano Informativo e Instagram

La ex RBD, Dulce María nuevamente ha regresado a Instagram con otra adorable foto de su pequeña hija María Paula, de tan sólo unos meses de vida. Pero en esta ocasión, la cantante y actriz mexicana hizo una importante reflexión sobre su bebé y ella.

Recordemos que la artista de 35 años se embarazó en medio de la pandemia de COVID-19, lo que hizo que tomara extremas precauciones y los mayores cuidados para evitar el contagio del virus.

Y después de que la bebé llegó al mundo, la cantante y su esposo Paco Álvarez, siguen respetando las medidas para estar saludables y que nadie de la familia cercana llegue a contraer la mortal enfermedad.

Así que la ex estrella de telenovelas, decidió reflexionar sobre lo importante que ha sido que tanto María Paula como ella, estén bien hasta el momento y que todo haya salido bien en el nacimiento.

“Mi mayor proyecto... cuando sonríes toda la vida se me ilumina y me llenas de esperanza, tu vida no tiene precio y el que estemos aquí sanas y salvas no lo cambiaría por nada. Gracias a Dios por tu vida mi lucecita”, escribió Dulce María con un clip donde aparece ella y la bebé.

Dulce María está enfocada en la maternidad

La artista ha estado alejada del espectáculo desde su embarazo, y aunque sus fans están felices porque ahora está disfrutando de su maternidad, esperan que pronto pueda regresar a la música. De hecho, la cantante hace poco celebró con sus seguidores el gran logro que tuvo uno de sus temas.

Dulce María sigue triunfando con su música, por lo que le dió las gracias a sus fans por el apoyo/Foto: Instagram

Ya que la canción “Lo que ves no es lo que soy” superó el millón de reproducciones en Spotify. Por lo que agradeció a sus seguidores por continuar con el apoyo durante todo este tiempo. ¿Crees que Dulce María está preparando nueva música aún en la cuarentena? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

