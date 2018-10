Dulce María quiere con Camila Cabello

En una entrevista realizada recientemente a Dulce María, confesó que le encanaría hacer una colaboración con la intérprete cubana, pues aseguró que se identifica mucho con ella y la considera una gran artista.

La ex RBD, está a punto de lanzar su nuevo álbum de estudio llamado ‘Origen’ un trabajo el que ha considerado muy personal y en el que ha dicho no habrá colaboraciones, sin embargo no se descarta un trabajo de ambas pues Camila se ha pronunciado fan de RBD en alguna ocasión, además los trabajos colaborativos ahora salen por sencillos o singles.

"Camila me encanta, me gusta mucho lo que se ve de ella, pero ese proyecto es algo muy personal, tal vez más adelante", dijo la mexicana cuando se le cuestionó por un próximo feat, puesto que la mexicana ha trabajado con artistas de talla internacional y Camila es un boom mediático después de su separación de Fifth Harmony