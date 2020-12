Dulce María, la ex RBD afirma que su hija es el “regalo más grande de la vida”/Foto: Revista Fama

La ex RBD, Dulce María fue una de las ausentes en el esperado reencuentro del grupo musical este 26 de diciembre, pero tuvo una razón demasiado importante para no estar en el evento. Y es que la cantante y actriz mexicana hace poco recibió a su primogénita María Paula y ahora está totalmente dedicada a la bebé.

Incluso la intérprete compartió que su hija ha sido una de las mejores cosas que le pasó este año que se volvió muy difícil para muchos. “Este año ha sido duro y lleno de desafíos para todos... Sin embargo, estoy segura que todos tenemos al menos algo que agradecer”.

Dulce María continuó: “Dios nos mando el regalo más grande de la vida en un año tan difícil, un año que nos ha hecho aprender, reflexionar y valorar lo realmente importante, la gente a la que le importas, lo poco que necesitamos para ser felices y lo mucho que nos hacen falta las cosas que no se pueden comprar”.

El mensaje fue escrito acompañado de una tierna foto navideña con su esposo Paco Álvarez y la bebé que tiene unas semanas de nacida. Aunque la cantante decidió cubrir el rostro de la pequeña con un destello de luz, para conservar la privacidad de la niña.

Dulce María admite que extraña a su familia

Debido a la pandemia de COVID-19, este año muchas personas no pudieron celebrar la Navidad con todos sus seres queridos, y la ex Rebelde no fue la excepción. Sin embargo, dijo estar feliz por vivir las fiestas con su nueva familia.

“Es la primera Navidad que no paso con toda mi familia (papás, hermanas, sobrinas etc...), pero también es la primera Navidad que paso con mi familia, la que hemos formado gracias a Dios llena de amor y con este pedacito de cielo, mi estrella que nos llena de ternura y esperanza”, declaró la cantante mexicana.

Dulce María y su esposo estaban muy emocionados por la llegada de su bebé, y aunque la niña nació en medio de la pandemia, ha sido una de las mejores bendiciones de la pareja/Foto: Minuto Uno Tamaulipas

Te recomendamos leer: Dulce María revela por qué no participará en el reencuentro de RBD

La nueva mamá mando muchas bendiciones y amor a sus fans que han estado al pendiente de ella durante todo este proceso de la maternidad, y seguramente también les envió buenas vibras a sus ex compañeros de RBD en su reencuentro musical. ¿Te gustó la foto familiar de Dulce María? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.