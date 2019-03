Dulce María invitó a los RBD a su boda...¡Menos a Alfonso Herrera!

La famosa cantante Dulce María sorprendió a todos sus fanáticos hace un tiempo cuando anunció su compromiso con Paco Álvarez, lo que dejó encantados a sus fans, ya que era la única integrante femenina de RBD que no se había comprometido pues incluso la actriz y cantante Maite Perroni se comprometió con el productor Koko Stambuk.

Como era de esperarse la talentosa cantante invitó a todos sus compañeros de RBD a excepción de uno: Alfonso Herrera.

Los fans de la agrupación se sorprendieron al saber que la actriz no le envió una invitación a su ex compañero, por lo que en redes muchos mostraron su descontento por la decisión, aunque Dulce María tiene una explicación perfecta para tal hecho.

“Ahí hay un ex novio y bueno mis ex novios no, me refiero a que ningún ex novio y ahí hay ex novio mío entonces probablemente… pues tampoco él me invitó a su boda, entonces yo tampoco”