Dulce María habla de la tragedia de RBD en Brasil

Como recien te platicamos, Dulce María estuvo en entrevista con Yordi Rosado y reveló fuertes detalles sobre su carrera artística y en especial sobre varios sucesos ocurridos durante su paso por uno de los grupos musicales con mayor influencia en México, RBD.

Este grupo surgió tras la telenovela Rebelde del año 2004 y rápido se posicionó como una moda y uno de los grupos con mayor popularidad de la época, llegando a diferentes países, uno de ellos fue Brasil, en donde tuvieron un gran recibimiento pero pronto ocurriría una tragedia.

La talentosa Dulce cuenta que en una firma de autógrafos, las cosas se salieron de control ya que entró más gente de la que debía al lugar, provocando una avalancha de gente que terminó con la muerte de tres personas. Esto marcó un antes y después en la vida de los cantantes.

La mujer contó que en ese momento, todos pensaron que solo era un accidente y que había gente desmayada por el calor pero fue hasta la noche que los organizadores les dieron la triste noticia que impactó a los cantantes de RBD, quienes rompieron en llanto.

"Te dicen que no es tu culpa y que el show tiene que continuar pero sabes que si tu no hubieras ido, esa tragedia no hubiera pasado", mencionó Dulce.