Dulce María desmiente conciertos de RBD en este 2022

Dulce María afirma que no habrán conciertos de RBD en este año

Dulce María reveló que este año no habrá conciertos de RBD, esto debido a que los integrantes de la banda no lograron concretar los planes, a pesar de que lo intentaron.

A pesar de que se dio a conocer que habría regreso de RBD con gira musical para 2022, la cantante Dulce María confesó que no será posible en este año.

En La Verdad Noticias te confirmamos que la cantante mexicana pidió no hacer caso a las versiones que afirman lo contrario y no comprar ninguna clase de boletos, ya que de momento la gira no está confirmada.

Sin embargo, se encuentra trabajando en su próxima producción discográfica, como solista además de su nueva faceta como mamá.

Dulce María y RBD

RBD no tendrá reencuentro en este 2022

En los últimos meses han circulado rumores sobre un posible regreso de la agrupación RBD a los escenarios, esto tras el gran éxito que tuvo el concierto virtual, a pesar de que no contó con la presencia de todos los integrantes.

Ahora es Dulce María quien desmiente estos señalamientos e incluso pidió a sus fanáticos no caer falsas versiones que no provengan de alguna fuente oficial de los ex integrantes de RBD.

Según dio a conocer sus compañeros intentaron plantear una serie de conciertos, pero al final no fue posible.

“Desgraciadamente, este año no se va a hacer, no sé si algún día se vaya a hacer, ojalá. Pero este año no se va a hacer, teníamos ganas, lo intentamos, pero por varias cosas no se pudo”

Dulce María contesta los señalamientos de explotación laboral

La cantante habla de las críticas que enfrentó, tras afirmar que le pagaron muy mal como integrande de RBD

De igual forma, la cantante Dulce María fue cuestionada sobre las críticas que enfrentó, tras haber confesado que mientras estuvo en RBD sufrió de explotación laboral.

Recordemos que en una entrevista con Yordi Rosado, habló de que nadie de RBD fue remunerado como les correspondía, a pesar de haber generado millones, nada de eso pertenece a ellos.

Aunque Dulce María, afirmó que no ha prestado atención a los ataques en redes sociales por sus confesiones sobre RBD y se encuentra disfrutando de su trabajo y de su faceta como madre.

