Dulce María confiesa que sus ex compañeros de RBD ya no le volvieron a hablar

Ya han pasado varios meses desde que se llevó a cabo el concierto virtual “Ser o Parecer” que trajo de vuelta a cuatro de los seis integrantes del grupo musical RBD. Vimos a Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckermann, interpretar algunos de sus temas más recordados.

Sin embargo, los dos grandes ausentes del evento fueron Dulce María y Alfonso “Poncho” Herrera. La cantante y actriz en ese momento estaba a pocos días de dar a luz a su primera hija, por lo que decidió no participar en el reencuentro; mientras que el actor ya no tenía deseos de regresar a la música y por eso se negó.

Sin embargo, en una entrevista en el programa “De Primera Mano”, Dulce María de 35 años ha decidido revelar una triste realidad: sus ex compañeros de RBD le dejaron de hablar después de que rechazó participar en el concierto virtual de diciembre.

Dulce María no pudo participar en el concierto virtual de RBD, y esto le trajo consecuencias/Foto: E! Online

"El hecho de que salieran todas las canciones, todo el catálogo, está increíble porque la verdad es algo para todos los fans y para toda la gente que fuimos generación Rebelde pues está padre que estén las canciones ahí”, explicó la artista.

“Pero realmente de eso nos toca muy poco a todos, porque los dueños son otras personas, nosotros no tenemos de eso mucha ganancia… El pago es emocional”, indicó Dulce María en su entrevista, mientras estaba promocionando su nuevo sencillo titulado “Nunca”.

Dulce Maria no se arrepiente de nada

La cantante que dio vida a Roberta Pardo Rey en la telenovela de Televisa “Rebelde”, declaró que no está arrepentida de negarse a ser parte del concierto, ya que sabía que era muy riesgoso, especialmente en sus últimos días de embarazo.

“Justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo por la pandemia, y ves que Any (Anahí Puente) se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien, pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, declaró Dulce María.

Pero esta importante decisión posiblemente no fue bien recibida por los RBD, ya que después de rechazar el proyecto, le dejaron de hablar.

“La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó”, relató.

“También esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido (nada de ellos), no he podido hablar con esta cercanía”, dijo la artista quien se mostró decepcionada por esta acción de sus ex compañeros.

¿Crees que es justo la manera en cómo están tratando a Dulce María por los ex RBD? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

