Dulce María comparte foto sin maquillaje y roba suspiros

La cantante y actriz, Dulce María, compartió una fotografía sin maquillaje en su cuenta oficial de Instagram y se robó los suspiros y elegios de sus fans.

Dulce María de 32 años subió a su cuenta de Instagram unas fotos en las que aparece al natural y junto a la imagen escribió un mensaje de buenos deseos para este inicio de año.

En la primer fotografía, Dulce María, ex integrante de RBD publicó un mensaje de " Buen Lunes" para todos sus seguidores.

Esta fotografía de Dulce María sin maquillaje, tiene hasta el momento mas de 44 mil likes y una serie de comentarios en su mayoría positivos para la actriz y uno que otro que cuestionaba algún tipo de cansancio en el rostro de la mexicana.

Siguiendo en la misma línea, Dulce María posteó nuevamente una foto igual luciendo su rostro al natural.

"La vida es bonita ,no importa la situación que estés viviendo ...el simple hecho de vivir es un regalo , mientras tengamos los ojos abiertos apreciemos lo que nos rodea y amemos con el corazón abierto ,no dejemos de sorprendernos con la naturaleza ,la inocencia y aunque a veces nos cansemos no hay que renunciar a nuestros sueños. Buen día queridos Guerrerros de la vida".