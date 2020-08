Dulce María asegura que se ha quedado sin amigas por culpa de la cuarentena

Dulce María, de 34 años, confesó con tristeza la decepción que se ha llevado durante la cuarentena a causa de la actitud de algunas personas que creía muy cercanas han tomado para con ella, y es que según la actriz, considera que en estos tiempos lo que debería prevalecer es la unión y empatía.

Hace algunos días Dulce María realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, en donde habló sobre su participación en la serie ‘Falsa Identidad’ de Telemundo, así como de su embarazo y las situaciones por las que ha atravesado desde que comenzó la cuarentena por el coronavirus en México.

Dulce María hizo fuertes declaraciones en transmisión en vivo de Instagram.

Pocas famosas han estado en contacto con Dulce María

La actriz aseguró sentirse decepcionada por la actitud que tomaron algunos amigos que eran cercanos, aunque también reveló que Sherlyn, Zoraida Gómez y Anahí son tres amigas que han estado al pendiente de ella y de su embarazo.

“Hay algo raro que me ha pasado en esta cuarentena, tengo poquitas amigas, por ejemplo, Zori que está a punto de parir y Sher, que acaba de ser mamá, que de alguna forma han estado ahí, hemos estado en comunicación, cada una en su proceso, pero juntas. Pero me ha pasado que amigas, que yo consideraba cercanas, me han decepcionado, mucha gente me ha decepcionado, la verdad me ha dolido mucho”, mencionó Dulce María en su Instagram Live

Además, Dulce María confesó que el apoyo de Anahí ha sido esencial en esta nueva etapa que está viviendo, pues sus palabras y experiencia como mamá le han guiado en algunos momentos.

“Any también ha estado ahí. Ha sido súper linda desde que se enteró de mi embarazo, cada cosa y cada detalle se agradece muchísimo, sobre todo, que te deseen cosas buenas y que digan cosas positivas para tranquilizarte”, añadió la ex-integrante de RBD.

Por otra parte, la cantante Dulce María contó sin muchos detalles que en estos últimos meses ha sido como sube y baja para ella, por lo malestares que ha experimentado con el embarazo y de lo incómodo que le ha resultado dormir en las últimas semanas, por lo cual les pidió a sus seguidores que le mandaran mucha luz.

Fotografías: Instagram