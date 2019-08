Dulce María DESPRECIA a Alfonso Herrera ¿No lo invitará a su boda? (VIDEO)

Dulce María DESPRECIA a Alfonso Herrera ¿No lo invitara a su boda? (VIDEO)

La cantante Dulce María, que saltó a la fama gracias a su participación en el grupo Jeans y la novela juvenil RBD del Canal de Las Estrellas, se encuentra organizando su boda con el productor musical Francisco Álvarez, con quien ha estado saliendo desde 2017.

Hay que recordar que Dulce María y Francisco Álvarez se conocieron en el set del video para su sencillo ‘No sé llorar’, causando polémica por los años que le lleva a la joven actriz (11) y los rumores de que la pareja empezó a salir cuando él aún estaba casado con María José Castillo Cooper.

EL COMPROMISO

Fue en una entrevista exclusiva para la revista ‘¡Hola!’, que en enero de este 2019, la pareja anunció su compromiso, comprobando lo muy enamorados que están y confesando que no quieren esperar mucho después de la boda para tener hijos.

En el programa La Saga, de Adela Micha, la cantante Dulce María ha confesado que ha tenido algunos detalles que han atrasado el festejo de su boda, debido a que los organizadores del lugar que la pareja había elegido para su gran día los estafaron y se niegan a devolverles su dinero.

“Lo siento, lo voy a decir. Tuve una muy mala experiencia con ese lugar que se llama Rincón Meztitlán, en Tepoztlán”, dijo la actriz. “Resultó que se les pasó darnos el pequeño detalle de que no tenían el lugar consagrado para casarnos ahí”.

¿POR QUÉ NO INVITÓ A ALFONSO HERRERA?

A la cantante también se le cuestionó si todos los integrantes de Ex RBD estarían invitados, a lo que Dulce María confesó que a pesar de que tiene una muy buena relación con Alfonso Herrera, su ex pareja y compañero de la telenovela, no está muy segura de que invitar ex novios a su boda sea una buena idea.

La actriz ha dejado claro que no invitarlo es una cuestión de respeto para su pareja y Alfonso Herrera al parecer estaría de acuerdo, considerando que él tampoco la invitó cuando se casó con Diana Vázquez en 2016.

Al parecer Adela Micha y Leonardo de Lozanne lograron hacerla cambiar de parecer, argumentando que ha pasado mucho tiempo, y que no puede excluirlo de esta especial reunión de RBD.

Alfonso Herrera y Dulce María

Cabe descartar que entre los ex novios de la famosa Dulce María se encuentran, el portero Memo Ochoa, el actor Pablo Lyle y el ejecutivo de telecomunicaciones, Luis Rodrigo Reyes.

