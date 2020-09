Dulce María DESMIENTE los rumores sobre el nombre de su bebé

Recordemos que hace unos días, Dulce María reveló que el bebé que espera será una hermosa niña, por lo que rápidamente comenzaron las especulaciones del nombre que la actriz elegiría para su primogénita.

De esta manera, muchos señalaron que la actriz seguramente elegiría el nombre de “Roberta” haciendo alusión a su personaje en la telenovela “Rebelde”; uno de sus trabajos más exitosos dentro de su carrera artística.

Sin embargo este rumor se hizo tan fuerte en redes sociales, al grado de que la misma Dulce María decidió desmentir toda esta información señalando que aún no tiene el nombre ideal para su pequeña.

“Mi bebé no tiene nombre aún, todavía no sabemos… Pero definitivamente Roberta no se va a llamar”