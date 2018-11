Dulce López, una hermosa y talentosa cantante mexicana

Dulce López no solo es talentosa, sino también solidaria, pues aprovechando su visita a la ciudad de Mérida se ha sumado a una importante causa social al participar en un magno concierto en apoyo al “Hogar de Ángeles”, que se llevará a cabo el jueves 24 en el Centro Cultural Dante, a las 21:00 horas.

La diva que participó en el reallity show "La Academia", está muy feliz porque apenas hace un par de meses salió el video del tema “Dos Minutos”, su más reciente sencillo del cual nos compartió interesantes detalles en amena platica realizada en la redacción de La Verdad Yucatán.

La belleza de Dulce iluminó la redacción de La Verdad Yucatán

“Me da muchísimo gusto que estemos iniciando la promoción aquí, en este lugar maravilloso que es Mérida que me encanta porque es un lugar del que he recibido mucho cariño por parte de la gente tan hermosa, entonces me siento muy contenta de poderlo presentar. Yucatán es el primer estado en el que estoy iniciando mi tour de medios, entonces estoy más que feliz.”

“Dos Minutos” es un tema con uno sonido muy ochentero y ella nos explica por qué les encantó ese detalle. “Parte de lo que me llamó la atención de “Dos minutos”, fue precisamente eso, tengo mucha influencia de muchos artistas e intérpretes ochenteras y sí me gustó muchísimo desde que me la mandaron me gustó muchísimo por esa parte de la música, si te das cuenta si tiene como una influencia ochentera totalmente”.

Comentó que la letra también le encantó, siendo esta de la autoría del compositor español José Abraham, quien la contactó a través de las redes sociales. “Dio conmigo por un cover que yo publiqué en mi canal de YouTube que se llama “La Mala Costumbre” de Pastora Soler, una gran intérprete española. Resulté ganadora de un concurso gestionado por él y el premio era llevarme a España para grabar los temas y que él me los produjera con todo el video y toda la producción, entonces tuve pues esa bendición y esa fortuna de ganar el concurso y que me colocaran en una posición muy importante a tal grado de que me firmaran como sello discográfico como artista de ellos y la verdad estoy muy contenta de tener todavía un ratito trabajando con ellos”, admitió Dulce.

Dulce estrenará un nuevo sencillo a principios del 2019.

Dijo que ha grabado otros temas de este compositor los cuales saldrán el próximo año, pero ahora este es el primer sencillo que están lanzando con Calma Music, sello discográfico español. “Me siento feliz porque digamos que iba cuando decidió el sello discográfico llevarme a España iba nada más por un tema, y resulta que regresé con 4 temas grabados y la verdad quedé muy satisfecha con lo que logramos”. Señaló que por ahora manejarán solo sencillos y se pretende obviamente que queden al final en un disco completo que esperemos que sea muy pronto.

Sobre el video dijo que fue grabado en Castellar de la frontera, en la provincia de Cádiz, en un castillo hermoso, con unos paisajes hermosos, el cual grabó con enorme gusto pese a ese día había muchísimo frío.

Ricardo D. Pat