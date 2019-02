Dulce López, una artista aferrada a sus sueños

Para Dulce López cada día es un nuevo reto, un nuevo paso que tiene que dar para cumplir cada uno de sus objetivos. “Me faltan muchos sueños por cumplir, pero sé que con determinación terminaré lográndolos absolutamente todos”.

Dulce López es una convencida de que no puede dejar de trabajar y esperar nada más a que las cosas le lleguen sentada; “Tengo que hacer toda una labor dura, de mucho sacrificio”, admite.

A la hermosa intérprete le gusta estar muy bien informada.

¿Qué requieren los artistas en esta nueva era?

En esta era de las redes sociales es importante mantenerte muy vigente en ellas, aunque no estés muy presente en la televisión. Afortunadamente tenemos la oportunidad de grabar con teléfono, y ya saben que estás haciendo, no perder el contacto.

¿Te gusta estar en comunicación con tus fans?

Eso me gusta muchísimo de esta era de las redes sociales: que puedes tener el contacto directo con los fans y puedes saber qué es lo que les gusta o lo que no les gusta, y podemos ir moldeando nuestro trabajo.

La cantante es poseedora de un carisma sumamente especial.

¿Qué recuerdas de tu paso por La Academia?

Lo que viví en 4 meses, fue una etapa de mucho aprendizaje. Ahora la diferencia es esa: nada más llegas y cantas. Le llaman reality shows, pero no muestran lo que pasa detrás del escenario, el día a día. En el caso específico de La Academia, me gustó mucho el nuevo formato, me gusta muchísimo; me encantaba comentar y poner en redes sociales a quién le iba o quién era mi favorito.

¿Cómo se sobrevive en el medio artístico?

Lo más importante es mantener los pies bien puestos en la tierra, no dejar de lado la sencillez, tener muy presente quién eres, adónde vas, adónde quieres dirigirte y tenerlo muy claro para poder mantenerte auténtico, que creo que es lo más importante, y trabajar muy duro.

¿La clave entonces está en la constancia?

Eso creo que es lo primordial, tener mucha disciplina, tener mucha pasión por lo que haces.

Ricardo D. Pat