Duff McKagan comparte “Tenderness”, un disco conmovedor

Como todos saben, Duff además de su trayectoria con Guns N Roses siempre estuvo abierto a participar en otros proyectos como lo fueron la banda Neurotic Outsiders y luego en Loaded, proyecto en el que compartió lugar con Dez Cadena, de Black Flag, y previo a la formación de Velvet Revolver.

En “Tenderness” incluye la guitarra acústica se instala como el instrumento principal, cuyos arreglos suenan a rock sureño, una mezcla entre el folk y el góspel, con una tranquila voz de Duff, que puede recordar el sonido grunge.

“Tenderness” incluye teclado de notas largas en el fondo. 'It's Not Too Late' usa violines de corte sureño y coros bien encajados. ‘Wasted Love’ es una canción romántica grabada por primera vez en 2008 con Loaded, toma nuevos ribetes y ‘Last September’ relata un crudo ataque a una mujer con la voz de Duff llena de emoción. Unos licks en tono country encajan perfecto en esta última.

‘Chip Away’ sigue con sonidos campestres y ofrece más ritmos, mientras ‘Feel’ va con dedicación a Scott Weiland, Chris Cornell, Chester Bennington y Prince. En ‘Cold Outside’ canta sobre las personas que viven en la calle, mientras que en ‘Breaking Rocks’, parece tomar ritmos de Bob Dylan. ‘Parkland’ hace referencia a los continuos tiroteos en Estados Unidos, mientras que ‘Don't Look Behind you’, pone un cierre conmovedor, grande y nostálgico, con unos coros al estilo iglesia norteamericana que llevan el tema al cielo.

“Tenderness” es un disco conmovedor, lleno de bonitos arreglos y con canciones simples, pero bien trabajadas donde McKagan entrega letras sentidas, llenas de sinceridad, donde pareciera mostrarse agradecido del lugar donde se encuentra.

Ricardo D. Pat