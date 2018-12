Duff McKagan, bajista de Guns N Roses prepara un nuevo álbum solista

Tras concretarse el gran regreso de Slash y Duff a los escenarios con Guns 'n' Roses primeramente para el festival de música y arte Coachella, que se llevó a cabo el 16 y 23 de abril de 2016 en California, se puso fin a 23 años de separación de al menos, tres de los integrantes originales de la banda.

Esto marcó el regreso oficial de la banda era oficial, por lo que pronto se anunció la gira Not in This Lifetime... Tour, que abarcó 159 conciertos que llegaron a América del Norte, América del Sur, América Central, Asia, Oceanía, Europa y África.

Duff regresa a la acción con un nuevo disco solista.

Pero además de trabajar en el escenario, Duff McKagan ha estado en el estudio, preparando un nuevo álbum solista. "Escribí un par de artículos sobre lugares históricos que visité en este último tour y la gente me preguntaba si ese sería el foco de mi próximo libro. Pero una fuerza invisible e irreprimible me guió a escribir pequeñas viñetas de prosa reflexiva, pequeñas reacciones instantáneas", apuntó el bajista sobre el proyecto, ya que en su opinión es una continuación a "How to Be a Man (and Other Illusions)", libro editado el 2015.

"Las canciones tienen tanto corazón y son tan musicales que pude escuchar todos los arreglos de inmediato y realmente podría sentirlos", siguió McKagan. Shooter Jennings se está encargando de la producción y se espera que esté listo el 2019. "Believe in Me" es hasta ahora el único disco en solitario del músico.

Ricardo D. Pat