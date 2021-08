Dueto de Christian Nodal y Grupo Firme ¿qué tan cierto es?

¿Por qué es tan controvertido el dueto de Christian Nodal y Grupo Firme? resulta que hace un tiempo el prometido de Belinda dijo que para que grabe al lado de un artista debe gustarle su música o reconocerlo, algo que no ocurre con Eduin Caz, algo que el vocalista dijo que le dolió.

Ante la respuesta que tuvo Eduin Caz sobre las declaraciones de Nodal, donde dijo sentirse muy triste porque él sí admira al joven intérprete, Chistian dijo que no tiene nada en contra de él u otros artistas con los que no quiere grabar, pero entonces ¿qué tan cierto es el rumor sobre el dueto de Christian Nodal y Grupo Firme.

Resulta que Horacio Palencia, con quien Belinda grabó “Amor a primera vista”, dijo que tiene muy buena relación con ambos artistas y que le daría gusto que cantaran alguno de sus temas.

Ya se prepara el dueto de Christian Nodal y Grupo Firme

No hay nada confirmado entre Christian Nodal y Grupo Firme.

La realidad es que hasta el momento no hay una confirmación que se esté preparando el dueto de Christian Nodal y Grupo Firme, lo que sí es un hecho es que el compositor Horacio Palencia reveló que escribió una canción para que Nodal y Belinda la graben, un tema romántico, pero aún están en la parte de producción y cuadrar agendas.

Con relación a la boda de Belinda y Nodal, Horacio Palencia pide que lo inviten ya que se considera que fue el cupido, pero las cosas se dirán con el tiempo, porque a pesar que ambos tórtolos comparten su amor en redes no han revelado nada sobre la boda.

Pero respecto al dueto de Chistian Nodal y Grupo Firme, Palencia asegura que si se llega a dar los únicos beneficiados serían los seguidores de ambos cantantes pues sería una gran canción.

Artistas con los que no cantaría Nodal

Nodal ha dado a conocer que ni con Danna Paola o Becky G cantaría.

Christian Nodal reveló la lista de artistas con los que jamás colaboraría musicalmente entre los que dejó claro que son 5 artistas con quienes no compartirá micrófono jamás:

Becky G Grupo Firme Alemán Natanael Cano Danna Paola

El intérprete de regional mexicano explicó que se debe a que la música de estos artistas no le agrada aunque muchos no vieron bien el que no se diera un dueto de Christian Nodal y Grupo Firme lo que fue criticado más es no compartir tema con Danna Paola a quien le había hecho la promesa de cantar con ella.

