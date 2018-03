Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Los dueños de la casa de Breaking Bad hartos de que les arrojen pizza. Si eres fan de Breaking Bad, recordarás la mítica escena en la que Walter White arroja una pizza completa a su tejado como resultado de un ataque de ira. Y tal vez no lo sepas, pero la casa en la que se rodó esa escena en realidad existe en Albuquerque, Nuevo México. Algunos desearíamos vivir en la casa de Walter White y, de paso, arrojar unas cuantas pizzas al techo, ¿no? Pues esta es la idea que varios turistas han tenido cuando pasan junto a la casa.

Sin embargo los Dueños de la casa de Breaking Bad están hartos de que les arrojen pizza. Pues para ellos no es gracioso que extraños se acerquen a su propiedad para aventarles este platillo. Y para poder deshacerse de esta molestia constante los dueños de la casa de Breaking Bad han construido un muro. Algo así como el muro de Trump en la frontera pero este es para resguardar su casa de las pizzas. Un noticiero local muestra cómo los dueños de la casa pusieron la cerca. Esta cerca metálica de 1.8 metros es para impedir que las personas se acerquen. Y es el último recurso que tienen, luego de haber instalado cámaras de seguridad, carteles y conos para alejar a los fasns. Aunque no lograron su objetivo: hasta Frank Sandoval, un guía de turismo temático de Breaking Bad, tuvo que subirse a sacar las pizzas del techo que sus clientes tiraron Checa a continuación el video y, si vas un día a visitar la casa, no lleves contigo una pizza porque ya no podrás lograr hacerla caer en el techo.