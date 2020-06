¡Duelo de bellezas! Kristal Silva volvió a copiar el coqueto look de Belinda

Desde que inició el programa "La Voz Azteca", una de las conductoras que ha estado emocionada por el estreno de la nueva temporada es Kristal Silva; la conductora de "Venga la Alegría" reveló a sus admiradores que ahora que se están formados los equipos de los coaches ya es fan de Belinda.

En la primera emisión del proyecto de TV Azteca, la intérprete de "Amor a primera vista" llegó al foro luciendo un look muy llamativo, su estilo llamó la atención de la presentadora de la televisión, quien no dudó ni un momento en imitar el look de la famosa, pues así lo presumió en el matutino.

La cuenta oficial de Instagram de "Venga la Alegría" compartió la comparación entre la coach del programa con la conductora Kristal Silva, pero a algunos usuarios no les agradó que la ex concursante de belleza copiara el atuendo de la artista, incluso la llamaron ridícula.

Kristal Silva usó el mismo estilo que Belinda

La presentadora volvió a acaparar la atención de los internautas al presentar uno de los recientes estilos que ha utilizado la famosa, pues en esta nueva temporada del concurso de canto de "La Voz Azteca", la cantante ha tenido la oportunidad de cautivar a los espectadores con su nuevo look muy rockero.

En la instantánea se puede apreciar que Belinda lució un ardiente outfit con una diadema de espinas, pues en esta semana ha presumido un look muy atrevido al combinar unas largas botas de mezclilla con una blusa oscura, por lo que la conductora de la televisión decidió imitar su estilo en el programa "Venga la Alegría".

La comparación es sorprendente, pues tanto la presentadora como la cantante lucen muy guapas con aquel look rockero, aunque algunos de los internautas volvieron a criticar a la modelo mexicana, pues han expresado a la producción del matutino que es aburrido que la vistan copiando la ropa de la artista.

"Lo mismo pero más barato". Comentó un usuario.

Kristal Silva dejó fascinada a Belinda

A pesar de algunos comentarios negativos que ha recibido la conductora de TV Azteca, la coach del programa le ha enviado emotivos comentarios, pues desde que la presentadora comenzó a imitar el look de la famosa, la intérprete de "Luz sin gravedad" le ha mencionado que luce muy hermosa.

Kristal ha tenido un estilo único en el programa matutino, aunque en algunas ocasiones disfruta realizar algunas imitaciones, por lo que la ex de Lupillo Rivera la ha inspirado en presentar en el foro algunos atuendos muy coquetos que ha usado la famosa en el programa de talentos.

