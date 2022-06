¿Dua Lipa y Arón Piper son novios? Video podría demostrarlo

La idea de un romance entre ambos artistas ha vuelto loco a los fans.

Gran furor se vive en redes sociales luego de que se filtraran fotografías y videos de Dua Lipa disfrutando de su estancia en Madrid, España junto al actor Arón Piper. Sin embargo, el detalle que ha llamado la atención es que han sido vistos en una actitud muy cariñosa, lo cual ha desatado rumores de romance entre los dos.

De acuerdo a información que circula en Internet, la joven estrella que dio vida a Ander Muñoz en la serie Élite acudió al concierto que la cantante británica ofreció el pasado viernes 3 de junio en el WiZink Center ante más de 15 mil personas. No obstante, más de uno se sorprendió cuando el también cantante presumió que había tenido acceso a sus camerinos.

Al finalizar el show, la intérprete de éxitos como ‘News Rules’, ‘Levitating’ y ‘Break My Heart’ fue captada por la prensa mientras salía del recinto acompañada del actor. Finalmente, la pareja no tuvo problema en presumirse bailando juntos en un antro de Madrid, hecho que fue grabado y compartido en redes sociales, logrando hacerse viral en cuestión de minutos.

Recordemos que fue a finales de diciembre pasado cuando te dimos a conocer que Dua Lipa terminó su noviazgo con Anwar Hadid. Desde ese entonces, la cantante disfrutaba de su soltería al máximo y ahora todo parece indicar que se está dando una nueva oportunidad en el amor junto a Arón Piper, aunque ninguno de los 2 ha dicho algo al respecto.

Dua Lipa sufre terrible caída en Milán, Italia

El rumor de un romance entre ambas celebridades llega tan solo unos días después de que la cantante sufriera una fuerte caída en un concierto que ofreció el pasado 26 de mayo en el Mediolanum Forum Assago de Milán, Italia. No obstante, llamó la atención que ella siguió cantando mientras estaba en el piso, lo que desató rumores de uso del playback en su tour.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que cibernautas señalan a la artista británica de no cantar en vivo, ya que a principios de marzo sufrió un penoso incidente en un show ofrecido en el Capital One Arena en Washington, D.C que puso en duda el profesionalismo que entrega en el Future Nostalgia Tour 2022.

¿Quién es Arón Piper?

Hoy en día, el actor español goza de gran popularidad en las redes sociales.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Arón Piper es un actor de origen germano-español que saltó a la fama tras su participación en la serie Élite de Netflix. A sus 25 años de edad, la joven estrella ha destacado como modelo y también como cantante, y su popularidad se traduce en más de 13.8 millones de seguidores en Instagram.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales