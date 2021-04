Dua Lipa: sus 10 mejores y peores canciones

"Future Nostalgia" ha sido el mejor album que Dua Lipa ha lanzado hasta el momento, sin duda el disco te hará bailar. Cada canción del disco es simplemente una obra de arte: texturizada y matizada, todo con una dedicación inquebrantable al ritmo.

Los éxitos "Physical" y "Don't Start Now", que ya son clásicos de las pistas de baile y están destinados a ser un clásico de baile durante los próximos 10 años. Salvo algunas canciones, el álbum es sin duda perfecto.

Es por eso que hoy La Verdad Noticias hizo una lista de las 10 mejores y las 10 peores canciones de Dua Lipa de todos los tiempos.

Esta fue una lista complicada de armar porque su discografía de dos álbumes está llena de muchos altibajos y solo unas pocas tristezas. Y esas canciones no son realmente malas, solo pistas de relleno con estructuras no tan emocionantes sin embargo son canciones buenas.

La compilación es un top que muestra lo mejor y lo peor de lo que ella puede hacer y lo que la música pop puede hacer, porque ella es ahora el estándar de ese genero.

Las Mejores canciones de Dua Lipa

"Hallucinate"

"Hallucinate" es una canciones más divertidas de la cantante.

Coproducida por la deidad disco-pop Stuart Price, quien trabajó en el aclamado Confessions on a Dance Floor de Madonna, la canción es pura adrenalina de principio a fin, con un coro que explota como una bala de cañón a gran distancia.

"Hotter Than Hell"

Dua Lipa sorprendió a sus fans en el video de 'Hotter Than Hell'.

Lipa lanzó tantos sencillos de su álbum debut homónimo que es difícil mantenerlos en orden. Pero "Hotter Than Hell" se destaca. Sensual y tórrida con una caída de ritmo que sientes en tus huesos, fue la canción con al que Dua Lipa se convirtió en la reina del baile.

"One Kiss" con Calvin Harris

Calvin Harris y Dua Lipa en el video de la famosa canción.

Esta canción estuvo en todas partes en el verano de 2018, y por una buena razón. Esta oda reluciente a los años 90 es la razón por la que las personas instalan altavoces para exteriores en sus hogares y ponen esta excelente canción.

"Last Dance"

Dua Lipa se ha posicionado como una estrella del pop moderno.

Hay algo casi poético en que "Last Dance" sea la última pista de su primer disco. Realmente es la última vez que bailas, y lo pasarás genial. La producción tribal con tiene algunas remanentes de la inigualable "Where Are Ü Now" de Justin Bieber, pero la personalidad de chica cool de Lipa le da un toque único.

"Love Again"

La cantante ha roto tendencias de moda con sus looks.

Posiblemente la canción más abierta del disco de Future Nostalgia, "Love Again" es una grandiosa oda al enamoramiento en contra de tus mejores deseos. Y su producción melodramática coincide con ese tema a la perfección.

"Pretty Please"

"Pretty Please"

"Pretty Please" es donde se puede ver más claramente que Lipa hizo su tarea de traer el pasado al 2020, particularmente alrededor de los 2:10. Todos esos pitidos y silbidos con tintes de campana es como si estuvieras decadas atrás.

"Don´t Star Now"

"Don´t Star Now" se ha vuelto un éxito mundial.

Esta es la canción de Lipa con más éxito en los Estados Unidos por una razón: es pura, funky, divertida, con versos pegajosos y un coro aún más pegajoso. Esta canción estuvo en el número 30 de los Billboards hot 100.

"Be the One"

"Be the One" es una canción fuera del standar de la cantante.

Esta etérea pista de medio tiempo es un buen respiro de los otros singles de Dua Lipa. Casi suena inspirado en Florence and the Machine: aireado y brillante, con un coro que todavía pega.

"Physical"

Dua Lipa en su video oficial de 'Physical'.

Esta no es una versión de la canción de Olivia Newton-John, pero la inspiración está absolutamente ahí. Oscuro y melancólico, pero aún ardiente en lo que respecta al tempo, el único lugar para escuchar esta canción correctamente es en la disco mientras chocas y te enfrentas a extraños que nunca volverás a ver en tu vida.

"New Rules"

Video oficial de 'New Rules' canción de Dua Lipa.

Como número uno en este top "New Rules" es excelente a nivel sonoro: pop tropical infundido con una pausa de baile que hace que todo tu cuerpo se mueva. Pero más allá de eso, "New Rules" se convirtió en un fenómeno cultural a nivel mundial, además de que la canción se convirtió en un himno para las mujeres.

Las 10 peores canciones de Dua Lipa

"Good Id Ben"

Esta canción es una de las menos favoritas para los fans.

La famosa cantante Dua Lipa obtiene puntos de creatividad por sacudir las elegantes vibraciones electro de Future Nostalgia con esta pista al estilo de Lily Allen, pero es demasiado discordante en el contexto del álbum para disfrutarla por completo.

"Thinking Bout You"

Dua Lipa, video oficial de 'Thinking Bout You'

No hay nada de malo en esta melodiosa improvisación acústica lenta, pero simplemente no es tan emotiva o memorable como lo más destacado de su primer disco.

"Dreams"

La cantante empezó su carrera a los 14 años.

Lo mismo ocurre con "Dreams", que tiene una vibra adecuadamente enérgica pero nada que se parezca a "Blow Your Mind".

"New Love"

Dua lipa video oficial de 'New Love'.

Una de las primeras canciones que Lipa lanzó, "New Love" hace un gran trabajo mostrando su robusta voz, pero no tan bien como para no sacarla de tu cabeza.

"No Goodbyes"

"No Goodbyes" no destacó en el mundo de la música.

"No Goodbyes" es una canción bonita, pero nos cuesta recordarlo cuando Lipa tiene tantos slammers en su catálogo.

"Boys Will Be Boys"

Esta canción de Lipa rompia con toda la vibra del disco.

Al igual que "Good in Bed", "Boys Will Be Boys" también es discordante en Future Nostalgia, no por su sonido sino por su sentimiento. Es una canción muy seria sobre las diferencias innatas entre hombres y mujeres.

"No Lie" con Sean Paul

Esta canción dejó a los fans sentimientos encontrados.

Lipa adopta un acento con un toque de reggae en esta pista de pop tropical, que en sí misma está acabada.

"High con Whetan"

Canción de Dua Lipa en colaboración con Whetan.

Esta canción sexuada de la banda sonora de Fifty Shades Freed nunca despega y tiene un ritmo demasiado amortiguado para disfrutarlo adecuadamente.

"Room for 2"

La cantante ni siquiera canta este single en sus conciertos.

"Room for 2" es una de las pocas canciones que Lipa no interpretó en su gira de 2017, y hay una razón para eso. Es simplemente demasiado somnoliento, con un coro que suena como una canción infantil.

'My Love' con Wale, Major Lazer y Wiz Kid

A pesar de no ser una mala canción, Dua Lipe se pierde entre sus colaboradores famosos.

El mayor crimen aquí que cometio Dua Lipa es que se pierde en la confusión de sus colaboradores. Tiene canciones de club mucho mejores que esta sin duda.

