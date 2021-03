Dua Lipa sufre susto en la CDMX y fans temen que ya no vuelva más

Dua Lipa se ha vuelto tendencia la noche del pasado sábado 20 de Marzo, ya que muchos descubrieron que se encontraba en el Salón Acme y el Proyecto Público Prim de la Ciudad de México, pero fue un incidente que alborot´+o las redes.

Resulta que la cantante ocasionó todo un revuelo a la entrada de las instalaciones antes mencionadas y un incidente hizo que muchos de sus fans reaccionaran rápidamente en las redes.

El incidente de Dua Lipa en CDMX

Por medio de un video puede observarse a la intérprete estadounidense salir del recinto con el cabello suelto, cubrebocas y una blusa blanca, cuando de pronto una joven llega corriendo y la empuja.

No es para menos que los gritos furiosos de los fans se desataron y Dua Lipa sólo ingresó a su camioneta para retirarse del lugar y hasta se le notó un tanto incomoda y temerosa.

Luego de que Dua Lipa se retirara del lugar y muchos grabaran el incómodo suceso, la noticia rápidamente se hizo viral en redes sociales y los internautas no tardaron en reaccionar indignados.

Pero eso no fue todo, pues incluso, algunos comenzaron a insinuar que la cantante podría no regresar a México debido al penoso incidente, mientras que otros tuiteros destacaron la poca empatía que tuvo la mujer que empujó a la cantante.

Además enfatizaron que era no sólo era famosa, sino que era una persona como cualquier otra, por lo que merecía el respeto y crearon el hashtag #SorryDuacdmx.

Entre algunos comentarios se destaca este: “Estoy colapsando porque me duele que es de las pocas veces que viene aquí y para que la asusten así, Dios no Prometo que no todxs lxs fans de México somos así, a todxs nos gustaría al menos verte #SorryDuaCdmx”.

Si recordamos la última visita de Dua Lipa a tierras mexicanas fue en enero pasado, cuando fue criticada por vacacionar cuando aún se permanece la pandemia por COVID-19 en el mundo, mientras disfrutó acompañada de sus amigas, su hermana Rina y su novio Anward Hadid .

