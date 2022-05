Dua Lipa sufre fuerte caída en concierto y despierta rumores de playback

La caída de la cantante en Milán, Italia se ha hecho viral en redes sociales.

El talento y profesionalismo de Dua Lipa volvió a ser puesto en duda luego de que en redes sociales comenzara a viralizarse el video de la fuerte caída que sufrió durante una presentación del ‘Future Nostalgia Tour 2022’ que ofreció el pasado 26 de mayo en el Mediolanum Forum Assago de Milán, Italia.

De acuerdo a lo presentado en el videoclip, la cantante británica estaba caminando por el escenario mientras interpretaba el tema ‘Be The One’ cuando su zapato resbaló y terminó azotando en el piso. Inmediatamente, uno de sus bailarines se acercó para ayudarla a levantarse para que pudiera continuar con el espectáculo.

Para fortuna de los fans, la caída no causó fuertes lesiones en la intérprete de ‘News Rules’ pero sí despertó rumores sobre un posible uso de playback, esto debido a que seguía cantando a pesar de que el micrófono estaba lejos de su boca pero todo parece indicar que la voz que se escuchaba se trata de una pista de apoyo.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que es señalada de no cantar en vivo durante el Future Nostalgia Tour 2022, pues a principios de marzo pasado perdió el micrófono durante un show en el Capital One Arena en Washington, D.C., lo cual también le costó duras críticas.

Lista para debutar en la película de Barbie

Los fans están ansiosos por conocer más detalles de su personaje en la cinta de Barbie.

Este penoso incidente llega un par de semanas después de que se confirmará a la cantante como parte del elenco de la película live action de ‘Barbie’, misma que será protagonizada por la actriz Margot Robbie y se estrenará en la pantalla grande en algún momento del 2023.

“Ella está provocando un terremoto tanto en la música como en el cine. Dejó a la gente fascinada con su trabajo en ‘Argylle’, todo el mundo habla de lo buena que es. Ella está encantada de poder demostrar que es más que una estrella del pop. Tiene un futuro muy emocionante en la actuación”, declaró una fuente cercana a Dua Lipa al diario The Sun.

¿Cómo llegó a la fama Dua Lipa?

Hoy en día, la cantante es considerada uno de los máximos exponentes del pop a nivel mundial.

Tal y como mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Dua Lipa debutó en la música en 2014 pero fue hasta 2016 que cobró fama a nivel mundial con temas como ‘New Rules’, ‘Be the One’ y ‘Blow Your Mind (Mwah)’. Hoy es una de las artistas más exitosas del momento y en 2021 figuró en el Top 10 de las artistas femeninas más escuchadas en Spotify México.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales