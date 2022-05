Dua Lipa se une al elenco de la película live action de “Barbie”

La cantante británica sigue consiguiendo oportunidades actorales/Foto: La Verdad

Dua Lipa es una de las estrellas de la música Pop del momento. Sin embargo, está explorando su potencial como actriz, y ahora veremos un poco más de ella en la pantalla, ya que se ha confirmado que formará parte del elenco de la película live action de “Barbie”, la cual es protagonizada por la actriz Margot Robbie.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Dua Lipa hizo su debut actoral en la cinta “Argylle” donde trabajó junto al actor Henry Cavill, aunque este filme de Apple TV aún no tiene fecha de estreno. No obstante, ahora el diario británico The Sun, reveló que aquellos que han tenido la oportunidad de trabajar con Dua o de verla actuar, han quedado "fascinados" con su talento.

Dua Lipa aparecerá con otras estrellas en la cinta “Barbie”

Dua podría interpretar a una de las famosas muñecas/Foto: Los 40

La intérprete británica ha sido requerida para un papel de cierta relevancia en la nueva película sobre la muñeca Barbie que protagonizará Robbie. Sin embargo, aún no han sido revelados a detalle las características de su personaje.

La cantante de “Don’t start now” no sólo compartirá créditos y algunas escenas con la australiana, también lo hará con otros grandes exponentes del celuloide como: Ryan Gosling, Saoirse Ronan y Will Ferrell. Todos ellos serán dirigidos por Greta Gerwig, nominada en tres ocasiones a los premios Oscar.

"Dua está provocando un terremoto tanto en la música como en el cine. Ha dejado a la gente fascinada con su trabajo en Argylle, todo el mundo habla de lo buena que es. Ella está encantada de poder demostrar que es más que una estrella del pop. Tiene un futuro muy emocionante en el mundo de la interpretación", según contó al medio The Sun una fuente cercana a Dua Lipa.

¿Cuándo se estrenará la película live action de “Barbie”?

Margot Robbie interpretará a Barbie en el cine/Foto: Youtube

Luego de muchos años de preproducción y de tropiezos estrepitosos que detuvieron o retrasaron la producción de la película, en abril pasado se dio a conocer la primera imagen de Margot Robbie como Barbie, cuya película debería ser estrenada en 2023, de acuerdo con su ficha técnica disponible en el sitio IMDb.

La muñeca icónica y a veces controvertida de Mattel, finalmente tendrá un filme en live-action, y se espera que Dua Lipa tenga un papel relevante dentro de la historia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!