Dua Lipa se quita la ropa y enseña su redondito trasero (FOTO)

Dua Lipa, la famosa cantante británica de tan solo 24 años de edad, es considerada en la actualidad como una de las mayores exponentes de la música pop a nivel internacional, pues en poco tiempo ha logrado forjar una sólida carrera gracias a sus increíbles temas.

Además de talentosa, Dua Lipa ha destacado dentro de la industria musical gracias a su gran atractivo y belleza, siendo una de las mujeres más deseadas del mundo, lo que ha provocado que sus redes sociales sean el principal sitio de interacción entre sus fans.

Con más de 36,6 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, Dua Lipa aprovechó la plataforma para publicar una controversial fotografía que dejó sin habla a la mayoría de sus fanáticos, pues pocas veces expuesto su cuerpo de esa manera.

Resulta que Dua Lipa decidió quitarse la ropa para posar ante la cámara solo con un pequeño bikini que dejaba al descubierto las mejores zonas de su anatomía, imagen con la que volvió locos a sus seguidores que no pararon de apreciar y halagar su belleza por medio de los comentarios que colocaron en la publicación.

Lo que capturó de inmediato la atención de los cibernautas, es que la intérprete se dejó fotografiar dando la espalda a la cámara, por lo que lo primero que salta a la vista en la imagen es su tonificado trasero, recibiendo más de 2 millones de ‘me gusta’ por parte de los espectadores.

La publicación original consta de varias fotografías, donde muestra uno de sus últimos viajes, el cual realizó a la ‘Gran Barrera de Coral’ ubicada frente a la costa de Queensland, en donde utilizó una blusa con la leyenda:

La bella cantante dejó ver un poco de lo que hay debajo de su blusa, con el que hace una referencia irónica, pues la artista sabe que en muchas ocasiones los atributos son el centro de atención de muchas de las personas en Internet.

Cabe recordar que recientemente Dua Lipa se unió al famoso movimiento feminista, haciendo hincapié en el correcto uso de las redes sociales, las cuales son la principal fuente de odio entre las personas:

"Algunos días no veo los comentarios, otros días me siento vulnerable y me sumerjo para buscar cosas que no quiero ver".