Dua Lipa sacó la LENGUITA muy cachonda e hizo arder las redes ¡Mamacita!

La cantante británica Dua Lipa con tan solo 24 años de edad se ha posicionado como una de las grandes estrellas de la música internacional, catapultando sus éxitos en lo más alto de las listas de reproducción a nivel mundial.

No queda duda que este 2019 ha sido un gran año para la cantante Dua Lipa, pues está resurgiendo dentro de la escena musical, pues acaba de lanzar su nuevo sencillo ‘Future Nostalgia’, canción que formará parte de su próximo disco de nombre homónimo.

Dua Lipa saca la lenguita

Es en ese sentido que recientemente Dua Lipa sigue promocionando ‘Future Nostalgia’ con sensuales fotos en las que ha dejado sin aliento a muchos internautas, ya que se luce totalmente radiante mostrando la elegancia de su figura física en cada una de ellas.

Estas nuevas imágenes que representan la nueva Dua Lipa, llegann justo después del gran éxito que consolidó el tema ‘Don’t Start Now’ que lanzó a principios de noviembre y que fue muy bien recibido gracias a su ritmo groove y a sus beats que nos remontan a la música de estilo dance.

Pero ahí no ha terminado todo, pues Dua Lipa quien no hace mucho se tomó una foto y mostró su zona íntima, entiende muy bien el juego de las redes sociales, demostrando que no solamente es una gran artista sino que también tiene una gran habilidad para llamar la atención a través de cada una de sus sensuales publicaciones.

Es por eso que su más reciente imagen se presume con unos intensos gestos donde saca su lengua de manera muy sugestiva, logrando encender a los internautas que no han reparado en colocar sus impresiones y ente eso sus reacciones ante la atrevida imagen de Dua Lipa, quien sorprendió en Asia al mostrar un nuevo look.

No queda duda que la energía de Dua Lipa se ve representada en esta imagen que es una de las mas atractivas que tiene, pues la intérprete de ‘Don’t Start Now’ está en plena promoción de su nuevo álbum, ‘Future Nostalgia’, el cual será lanzado en el 2020 y traerá consigo un tour mundial que promete arrasar con todo.

