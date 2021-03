Dua Lipa recibe disculpas después del incidente en La Ciudad de México

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, la cantante británica Dua Lipa se encontraba en La Ciudad de México realizando un proyecto como parte de una prestigiosa marca de ropa y moda.

Por supuesto, la noticia de su llegada al país fue un gran shock para los seguidores de la cantante, quienes hicieron aglomeraciones para verla, sin importarles la pandemia por Coronavirus.

La cantante de Don’t Start Now no concede ningún tipo de meet and greet o fotografías, debido a que, por su seguridad, y por protección a la pandemia, no era bueno arriesgarse.

Sin embargo, si se dio un tiempo para ver a sus fans y saludarlos aunque sea en la distancia, pero la euforia se apoderó de una fan, que en su afán de darle un abrazo a la cantante, corrió y la empujo para poder estar cerca de ella, lo que le causó sorpresa a la famosa.

Fans se disculpan con Dua Lipa

Después del incidente el hashtag #Sorry Dua CDMX se convirtió en tendencia rápidamente, y la cantante recibió comentarios por parte de los fans, quienes piden disculpas en nombre de la chica que la empujó, pues temen que después del incidente no regrese al país.

Los fans también hicieron memes para disculparse

“Que mal que tengamos que pedir disculpas, esto no hubiera sido necesario pero... Morrita que empujó a Dua está en una de las listas donde está la mismísima Karla Panini”.

Por ahora la cantante no ha hecho ningún comentario con respecto a este incidente, pero no ha escatimado en compartir fotografías de su paso por México, pues la cantante ama la comida de nuestro país, y se le vio comiendo muchos taquitos al pastor.

¿Crees que Dua Lipa ya no quiera volver a México después del incidente?, ¿Crees que la ganadora del Grammy de conciertos en nuestro país cuando acabe la pandemia?, dinos tu opinión en los comentarios.

