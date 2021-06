¿Dua Lipa plagió videoclip de Ana Bárbara? Usuarios reaccionan con ola de memes

Recientemente la cantante británica, Dua Lipa estrenó su nuevo sencillo “Love Again”, donde sorprendió a sus fans al mostrar su lado más sensual al estilo vaquero, pues en el clip aparece usando un sombrero de vaquera en un ambiente muy texano con el cual sin duda logró captar la atención y que está causando furor en las redes sociales en donde incluso fue comparada con Ana Bárbara.

El look de la cantante fue lo que más llamó la atención de los internautas, quienes comenzaron a compararla con la cantante mexicana, pues aseguraron que el vestuario de la británica tiene gran similitud con el que usó la intérprete mexicana en su popular tema “Bandido”.

Para el video de “Love Again”, la cantante portó un sombrero, botas, montó un toro mecánico y hasta mostró sus mejores pasos de baile rodeada de bailarines vaqueros, sin embargo fueron precisamente estos elementos por lo que el video la británica fue comparada con el videoclip de “Bandido”.

Y es que no es común ver a Dua vestida de vaquera pues no es el estilo al que estamos a acostumbrados a verla, por lo que ésta fue señalada por “copiarle” el look a la cantante mexicana, incluso no faltaron los usuarios que hicieron uso de su creatividad para crear los mejores memes de la intérprete británica.

La cantante se volvió tendencia en redes sociales y no precisamente por su nuevo sencillo, si no por la cantidad de memes en donde los usuarios bromearon sobre la “referencia” que Dua le hizo a la cantante mexicana, mientras que otros aseguraron que la artista “plagio” toda la idea del videoclip de “Bandido” para “Love Again”.

Y es que no faltaron quienes mostraron la nueva canción de la británica, en el mismo videoclip de la cantante mexicana, dando como resultado dos videos sumamente graciosos.

En el video de “Love Again”, también se pueden observar a varios personajes típicos del rodeo como algunos vaqueros lanzando sogas o a los famosos payasos que han causado furor y han sido blanco de algunos memes.

No es para menos que tras algunas horas del lanzamiento de “Love Again”, incluido en el álbum “Future Nostalgia”, se han generado casi 500 mil visitas y se ha vuelto tendencia en las redes sociales desde muy temprano.

Recordemos que Ana Bárbara lanzó el tema “Bandido” en 2003 como parte de sencillo del “Te atraparé...Bandido” y tras 18 años de su lanzamiento, la cantante Dua Lipa lanzó su videclip “Love Again”. ¿Consideras que la británica se inspiró en la cantante mexicana? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

