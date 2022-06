Dua Lipa luce a su hermosa mamá y no dejan de halagarla en las redes

Dua Lipa es una de las cantante más representativas de Reino Unido que recientemente ha causado mucho furor en las redes sociales y es que se llevó piropos al doble en sus más recientes publicaciones en Instagram.

Resulta que a través de esa red la cantante celebró los 50 años de su madre Anesa, así que los fans de la cantante lanzaron halagos para ambas y reconocieron que la belleza de la británica es de familia.

La belleza de Anesa no pasó desapercibida entre los fans de Dua Lipa, quien se ha convertido en una de las celebridades más exitosa a nivel mundial, su nombre se encuentra en la lista de Pollstar de las 20 giras más exitosas del mundo.

Dua Lipa celebra el cumple de su mamá

No queda duda de que la cantante Dua Lipa de 26 años y su mamá tienen un gran parecido físico; en esta foto, publicada hace un año, se observa a Anesa sosteniendo entre sus brazos a Dua Lipa, quien apenas estaba aprendiendo a caminar.

Hay que destacar que la instantánea fue compartida a propósito del cumpleaños 25 de la artista: "Parece que fue ayer cuando estabas aprendiendo a caminar y ahora estás corriendo directo hacia todo lo que la vida puede ofrecerte", escribió entonces la madre de Dua.

¿Qué tipo de pop es Dua Lipa?

Dua Lipa es una cantante y compositora de pop inglesa, considerada como una de las nuevas artistas más exitosas de la música, que ha conquistado el mundo con su voz y demás talentos en el escenario.

Cabe destacar que la carrera musical de la talentosa Dua Lipa se inició a los 14 años cuando empezó a publicar en YouTube versiones de canciones de otros artistas. En 2015 firmó con la discográfica Warner Music Group y a los 20 años lanzó su primer sencillo New Love, seguido de Be the One.

