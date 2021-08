Dua Lipa iguala un récord de Cardi B con “Levitating”

Durante meses, "Levitating" de Dua Lipa y DaBaby ha sido lo suficientemente popular como para hacerse un hueco dentro del top 10 en el Hot 100, el ranking semanal de Billboard de las canciones más consumidas en los EE. UU. y empatando un récord de Cardi B.

La pista ha tenido que competir con innumerables lanzamientos de algunos de los artistas más importantes en el negocio, y en el tiempo que “Future Nostalgia” ha estado viviendo entre los números 1 y 10, docenas de otros éxitos entraron y salieron. Ahora la melodía una vez más está presente en la parte más alta de la lista.

Esta vez, “Levitating” se desliza solo un espacio, descendiendo del No. 5 al No. 6, y DaBaby ha sido oficialmente eliminado como artista destacado ahora que la versión en solitario se ha convertido en la versión más popular de la melodía. Al aguantar una vez más, la canción que resultó ser el sencillo más exitoso de Dua Lipa hasta la fecha, ha empatado un importante récord del Top 10 en el Hot Billboard, demostrando que la cantante europea es una poderosa creadora de éxitos.

Dua Lipa logró empatar el record de Cardi B

“Levitating” ha pasado ahora 33 semanas increíbles dentro del espacio superior del Hot 100, lo que es suficiente para convertirlo en uno de los 10 mejores éxitos de mayor duración en la historia de los EE. UU. De hecho, el sencillo de la cantante Dua Lipa ahora ha empatado con “Girls Like You” de Maroon 5 y Cardi B como la pista con la mayor cantidad de fotogramas gastados dentro del top 10.

Si bien tanto "Levitating" como "Girls Like You" han acumulado 33 semanas dentro del top 10 de Hot 100, hay una pequeña pero importante diferencia entre los dos. Lipa es la artista principal en su corte, mientras que Cardi es reconocida como artista destacada en el último No. 1 de Maroon 5.

Con una trigésima tercera semana dentro del top 10, "Levitating" rompe un empate con "How Do I Live" de LeAnn Rimes como el top 10 más largo de las listas de éxitos por una artista femenina en un papel principal. La última vez también estuvo al mismo nivel que "Closer" de The Chainsmokers y Halsey y "Sicko Mode" de Travis Scott.

“Levitating” ahora está empatado con “Sunflower” de Post Malone y Swae Lee y “Shape of You” de Ed Sheeran, así como con el mencionado “Girls Like You”, como el tercer top 10 de mayor duración de todos los tiempos. Antes del éxito pop/ dance optimista están "Blinding Lights" de The Weeknd (57 semanas) y el sencillo en solitario de Malone "Circles" (39 semanas), que se ubican en los primeros lugares el Top 10 de los Hot 100 más largos.

Es difícil decir con certeza si "Levitating" logrará vivir dentro del top 10 en el Hot 100 durante otras seis semanas, lo que vincularía la canción con "Circles" como el segundo éxito de mayor duración dentro de los más altos. De hecho, eso parece una tarea difícil en este momento, aunque ciertamente no es imposible, ya que el lanzamiento de gran éxito de Lipa todavía se está desempeñando muy bien en una serie de métricas importantes que influyen en la lista de todos los géneros.

¿Qué significa Levitating de Dua Lipa?

La cantante decidió disfrutar bailando y cantando con esta cancion

La cancion 'Levitating' trata sobre algo que solo podemos recordar de nuestras vidas antes de la pandemia; soltarse en la pista de baile. Lipa habló con Apple Music sobre la idea detrás de la canción y su respuesta solo muestra cuánto más creativa se volvió para este álbum: “Se trata de que yo explore canciones felices y haga algo que no sea 'bailar llorando'.

“Se trata de divertirse, conocer a alguien, enamorarse y pensar: 'Probablemente me hayas conocido en el momento perfecto, hagámoslo'. Es el sentimiento cuando el amor te hace sentir como si estuvieras levitando. Es de otro mundo, indicó la cantante Dua Lipa respecto a su canción.

