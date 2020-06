Dua Lipa festeja un año de relación con su novio Anwar Hadid/Foto: Twitter

Dua Lipa ha publicado un dulce homenaje a su novio Anwar Hadid, después de un año juntos. La cantante ha estado saliendo con el hermano de Bella y Gigi Hadid, exactamente un año este fin de semana.

Tomando su cuenta de Instagram, la cantante británica compartió una serie de fotos con su otra mitad, subtitulando la publicación: "nada más dulce que 365 días juntos en el día contigo".

La pareja ha estado encerrada en Londres desde que comenzó la pandemia de coronavirus. Los novios tuvieron que ponerse en cuarentena inicialmente en un AirBnb aleatorio, después de regresar de vacaciones para encontrar el apartamento de Dua inundado.

Hablando de vivir juntos durante el encierro, Dua dijo que la pareja se recuperó bien. "Estoy mucho más organizada y Anwar quizás... no tanto, así que juntos formamos un equipo realmente bueno", dijo a la revista GQ. "Creo que el amor también está dejando ir el control", reveló la intérprete.

Antes de Anwar, Dua tuvo un romance con el modelo Isaac Crew con quien duró casi 5 años de noviazgo, pero terminaron en el 2018/Foto: British GQ

Así inició el amor entre Anwar y Dua

Dua Lipa y Anwar Hadid encendieron por primera vez los rumores de citas durante el verano de 2019 cuando fueron vistos besándose y luciendo muy acogedores en el festival BST en Hyde Park. Solo unos meses más tarde, en un verdadero estilo de celebridad, se informó que se habían mudado juntos.

Hicieron su primer debut oficial en la alfombra roja como artículo en los American Music Awards el 24 de noviembre. Si bien algunas parejas pueden ser tímidas con su primera experiencia de alfombra frente a tantos ojos, estas dos felizmente compartieron un beso apasionado por las cámaras.

Dua Lipa revela que fue ella quien inició el romance con Anwar Hadid, después de que ella se metió en sus DM. Cuando el presentador de What Happens Live With Andy Cohen preguntó si Dua había enviado un mensaje privado a una celebridad en Instagram, ella respondió: "Tengo una confesión que hacer. La mía era mi novio; mi novio actual. Definitivamente lo hice".

Cuando se le preguntó si así fue como comenzó todo, Dua continuó: 'No, nos conocimos en una barbacoa. Pero luego continuó hasta los DM."