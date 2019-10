Dua Lipa está de regreso en “Instagram” Miss Me? (VIDEO)

El día de hoy la sensual cantante Dua Lipa decidió sorprender a sus seguidores en Instagram con un coqueto video de ella para hacerles la pregunta de si la habían extrañado, pues no hace muchas semanas ella borró todo el contenido de su cuenta oficial y no había vuelto a publicar nada al respecto, incluso la foto de perfil es una que no muestra a la cantante.

Tal parece que el video nos trae a una nueva Dua Lipa, quien ha decidido hacerse un cambio de look, pues ahora lleva la melena rubia, al igual que un traje color amarillo y medias negras, mientras presenta un poco de lo que veremos en su nuevo álbum a estrenarse el 1 de noviembre.

La nueva entrega musical se titula “Don't Start Now”, en él veremos el regreso de la cantante de “Swan Song”, canción con la que obtuvo mucha popularidad al ser el tema principal de la película “Alita: Battle Angel” producida por James Cameron y dirigida por Robert Rodríguez.

El video que publicó en Instagram ya supera el millón de reproducciones y sigue creciendo, pues para muchos les pareció una divertida forma de marcar el estreno de su nuevo álbum, en efecto Dua Lipa tiene de regreso toda nuestra atención.

La cantante inició su carrera musical desde sus 14 años de edad, principalmente interpretando canciones de artistas famosos en Youtube, más adelante rompió estereotipos con un estilo característico de ella, que es de una chica fuerte, decidida y sobre todo hermosa.

Aunque decimos adiós a su peculiar corte de cabello estilo “bob” color negro, es momento de experimentar con ella un lado más atrevido, siempre deslumbrando con su potente voz y gran talento cuando de imponer tendencias se trata.

No cabe duda que muchos fans están emocionados por su regreso, siendo este su segundo álbum en estrenar, sus más de 35 millones de seguidores en Instagram y Twitter están listos para su llegada, mientras tanto no pueden dejar de reproducir su video.

