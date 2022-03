Dua Lipa enamora al modelar diminuto bikini negro en Instagram

Las nuevas fotos de la cantante han enloquecido a más de un caballeros.

Dua Lipa robó miles de suspiros entre los caballeros gracias a unas nuevas fotografías que compartió sin pena alguna en su perfil de Instagram, en las cuales presume el espectacular cuerpazo que posee a sus 26 años de edad a través de un diminuto bikini negro.

Todo parece indicar que la cantante británica decidió tomar un pequeño descanso de su gira Future Nostalgia Tour 2022 para disfrutar de un baño de sol en un paradisiaco lugar aún desconocido. Sin embargo, el detalle que enamoró a más de uno es que modelo un bikini negro que destacaba por tener un broche en el escote.

La intérprete de 'New Rules' deleitó la pupila de los caballeros al presumir coqueto escote frente al lente de la cámara.

Como era de esperarse, la sexy publicación en Instagram no pasó desapercibida para los fanáticos, pues en tan solo 24 horas logró superar 2.2 millones de likes. Además, en la sección de comentarios es posible leer cientos de mensajes, en los cuales halagan el abdomen plano que posee y por presumirse ante la cámara sin una gota de maquillaje.

Bochornoso momento en el Future Nostalgia Tour 2022

Esta ardiente fotografía llega semanas después de que la estrella de Warner Music, quien encabezará el festival Lollapalooza junto a Metallica, sufriera un bochornoso momento durante la presentación del Future Nostalgia Tour 2022 que se llevó a cabo en el Capital One Arena en Washington, D. C.

Resulta que Dua Lipa perdió el micrófono mientras interpretaba el tema ‘New Rules’. Al ver que no pudo recuperarlo, ella se limitó a bailar al ritmo de la canción mientras reía e interactuaba con sus fans. No obstante, no pasó mucho tiempo para que pudiera continuar el show, no sin antes demostrar que ella tiene talento y que no necesita playback.

¿Por qué se llama Dua Lipa?

Hoy en día, es una de las artistas musicales más influyentes del momento.

Contrario a muchos artistas que cambian su nombre para triunfar en el mundo de la música, debes de saber que Dua Lipa es el verdadero nombre de la cantante, el cual es originario de Albania y significa amor. Tal y como mencionó La Verdad Noticias, ella debutó en la música en 2017 y hoy es una de las artistas más exitosas del momento.

Fotografías: Redes Sociales