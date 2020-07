Dua Lipa confirma colaboración con Madonna ¡Qué Emoción!

Dua Lipa ha causado mucha emoción entre sus seguidores, pues anunció una colaboración con la reina del pop Madonna, lo que causó que sus fans se volvieran locos después de que la famosa revelara la noticia.

Y es que en varias ocasiones la intérprete de “Don't Start Now” ha revelado que la reina del pop es una de sus ídolos, pero eso no es todo, sino que la canción no es solo con ella, sino que también colaborará Missy Elliott.

La canción será un remix de “Levitating” tema producido por la Dj The Blessed Madonna, quien ha alcanzado más popularidad por sus mezclar llenas de ritmos novedosos.

Dua Lipa cumple sus sueños

En ese sentido, la cantante de New Rules reveló que este es uno de sus más grandes sueños hechos realidad, pues tiene una devoción por la reina del pop desde mucho tiempo atrás.

La canción se estrenará el próximo 14 de agosto, por lo que aún faltan dos semanas para que se conozca la nueva canción de Dua Lipa, sin embargo, el anuncio ya ha dado mucho de que hablar.

Por supuesto, los fans de esta famosa no pudieron con la emoción que esto les ocasiona, y rápidamente convirtieron su nombre y el de Madonna en Tendencia, aunque no es la primera vez en menos de una semana.

De hecho, recientemente la cantante ganadora del grammy se convirtió en tendencia después de que anunciara un tema junto a Bad Bunny y j Balvin, por lo que parece que a esta famosa le va muy bien en cuanto a relaciones públicas se refiere.

Sin duda esta cantante de origen británico está teniendo uno de sus mejores momentos, pues no solo le va super bien en la música, sino que su novio Anwar Hadid está a punto de convertirse en tío, siendo ella tía política del hijo de Gigi Hadid y Zayn Malik que está próximo a nacer.