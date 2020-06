Dua Lipa confiesa quién es la mujer de la música pop que la ha inspirado/Foto: Cusica Plus

La estrella del pop Dua Lipa ha revelado a las cantantes que la inspiraron a recoger el bastón de Girl Power. En entrevista con Mirror, elogió a Janet Jackson y dijo que la estrella estadounidense en Glastonbury la impresionó el año pasado.

Dua, de 24 años, estaba en Worthy Farm como fanática y superó la actuación de Janet, de 54 años, en el Pyramid Stage. La cantante de New Rules dijo: “Se trata de solidaridad y de ser fuertes juntos. Pink, Alicia Keys, Nelly Furtado, Madonna, Janet Jackson”, nombró a las mujeres que ella admira.

“Janet no era alguien a quien realmente escuchaba cuando crecía, pero después de que Glastonbury, solo escuchando la letra, era tan estimulante y fuerte, tomar el control de su sexualidad y no tener miedo.”, explicó.

“Pensé que habíamos tenido [mujeres] fuertes a la vanguardia durante tanto tiempo [pero] por alguna razón parece que el feminismo en la música es algo nuevo”, declaró Dua.

La famosa hermana de Michael Jackson es conocida por éxitos musicales como Scream, Any Time Any Place y Together Again/Foto: Mirror

La artista continuó: “Nos hemos construido sobre las espaldas de gigantes y ha habido mujeres muy influyentes desde que era muy pequeña que son mujeres y modelos a seguir en la industria de la música para admirar, eso me ha hecho sentir que puedo ser el alfa".

Dua Lipa se siente empoderada gracias a Janet

“Deberíamos ser libres de hablar sobre las cosas que deseamos para las mujeres. Para mí, era yo tratando de empujar el límite un poco más. Una mujer debe ser vista como educada y callada, y en realidad no hablamos de sexo y todo eso. ¿Por qué los hombres no son vistos de manera diferente si hablan de su experiencia?", aseveró la cantante.

Dua luchó contra las dudas paralizantes antes de darse cuenta de que su voz era tan importante como los productores y coautores.

La cantante, que está en el n.°4 en las listas de álbumes con Future Nostalgia, dijo a los fanáticos en el servicio de radio estadounidense Sirius: “Me di cuenta de que si no estaba allí para afirmarme y hablar sobre cosas que realmente me apasionaban, entonces no estaba No voy a llegar a lugares donde quería estar".