Dua Lipa calienta las redes con fotos en diminuto bikini

Dua Lipa calienta las redes con estas fotos

Dua Lipa es una joven y bella cantante, compositora y modelo británica de ascendencia albano-kosovar. Su sencillo "Be the One" de 2015, lanzó su carrera a nivel internacional, tras ingresar entre las primeras veinte posiciones en las listas de éxitos musicales en varios países europeos y en Australia.

La sensual cantante, desde sus inicios, siempre ha cautivado a sus espectadores, fan y seguidores por su gran belleza y mas de uno ha esperado este momento.

Dua Lipa

Dua Lipa posó en diminuta ropa interior

Nuestra modelo favorita, Dua Lipa siempre nos sorprende con sus decisiones de estilo. Además de llevar una vida tranquila, la también cantante no deja de darnos pequeñas muestras de su extravagancia, y como prueba de ello recientemente la vimos en Instagram enfundada en su ropa interior favorita y posando para la cámara.

En la cámara podemos ver a Dua Lipa con un conjunto de lencería de encaje y un maquillaje cargado en los ojos y como la moda actual es lo retro, la hermosa cantante lució un "look" de los noventas

Dua comentó en su publicación...

“En la película de mi corazón”.

Dua Lipa ha presumido de su escultural figura en mas de una ocasión, como lo fue en el verano cuando lució un traje de baño en tono blanco.



La publicación de la hermosa Dua, ha superado los 2 millones de corazones lo que significa que podría rebasar a la controversial Kim Kardashian y su bikini Chanel.