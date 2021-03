Dua Lipa: Cosas que seguro no sabias sobre la cantante

Dua Lipa es una de las cantantes más populares de los últimos años, su impresionante talento conquistó al mundo entero, lo que hizo que se ganara un lugar en la industria musical, que ha sido reconocido por los grandes integrantes de ella, por ello desde hace varios años ha sido acreedora a múltiples reconocimientos.

En ese sentido, hace unos días se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Grammy Awards 2021, en donde recibió varias nominaciones, e incluso fue premiada por su canción "Don't Start Now" y su álbum "Future Nostalgia".

Es por ello que en La Verdad Noticias, queremos reconocer el gran trabajo que ha hecho la cantante británica Dua Lipa para llegar hasta donde está hoy en día, y aquí te platicamos algunas curiosidades que, si eres muy fan de la cantante seguro ya sabías, pero si no, te agradará conocerla un poco más.

Te platicaremos de su infancia, su consolidación, y sus mayores éxitos, a parte de las amistades que ha formado en la industria musical y con las que ha colaborado en varios proyectos, así que si quieres conocer más sobre la intérprete continúa leyendo.

La infancia de Dua Lipa

Dua Lipa tuvo una infancia muy normal

Dua Lipa es el nombre con el que nació (se pronuncia 'Doer Leaper'). Ella dice que no le encantó cuando era niña, ¡pero luego se dio cuenta de que la salvó de encontrar un nombre artístico! Además su primer nombre significa "amor" en albanés Dua nació de padres albaneses de Kosovo (aunque nació en Londres) y volvió a vivir allí en 2008.

El padre de Dua, Dukagjin Lipa, también trabaja en la industria de la música como músico y fundador de un festival llamado Sunny Hill Festival en Kosovo. A juzgar por su cuenta de Instagram, creemos que es el mayor fan de Dua.

Cuando Dua tenía 11 años, su maestra de coro le dijo que no podía cantar porque su voz era demasiado baja.

Su infancia fue crucial para quien es hoy en día, pese a tener algunos altibajos, no cabe duda que la famosa tomó todo este aprendizaje y lo convirtió en oro puro, por ello se va perfilando para ser una de las mujeres con más Grammys.

Las colaboraciones de Dua Lipa

Dua Lipa colaboró con Miley Cyrus

Si eres fanático de Bruno Mars, Troye Sivan o Coldplay, es posible que hayas visto a Dua de gira con ellos como acto secundario, si bien no precisamente han colaborado con ella de manera en la que comparten canción, si han colaborado con ella en otros proyectos, y hasta en compociciones.

El año pasado, Dua se reunió con el líder de Coldplay en Miami para trabajar juntos en una canción. Terminó en su álbum homónimo como la última pista, Homesick , que presenta a Chris como vocalista invitada no acreditada.

"Al principio, estaba destinado a ser yo [cantando], pero luego le rogué que cantara también. Yo estaba como, '¡Tienes que estar en esta canción!' Y él estuvo de acuerdo. Es la canción más hermosa del álbum. Creo que realmente hace que todos lloren un poco "

También se le acredita como guionista. Eso sin contar que ha colaborado con Miley Cyrus y otras cantantes femeninas como Ariana Grande, por lo que seguramente en los próximos años y proyectos también se apoya de otros artistas.

Los inicios musicales de Dua Lipa

Dua Lipa ahora llena estadios

Queriendo hacer una carrera con la música, Dua se mudó de Kosovo a Londres y compartió piso con algunos amigos. “La cocina y la limpieza… eso fue duro. Quiero decir, ¡darme cuenta de que nadie iba a limpiar después de mí fue difícil! " Dua le dijo a NME el año pasado.

“Cosas como esa realmente me hicieron madurar antes de tiempo. Mi madre vino a visitarme una vez, abrió mi armario y dijo: '¿Qué es toda esta ropa?' Yo estaba como, '¡Esa es toda la ropa sucia que nunca he lavado!' "

"Cuando tenía 15 años publicaba portadas en línea, pero nunca fue una de esas cosas que se volvieron virales, fue más una forma de usarlo como portafolio", dice Dua.

Hizo un cover de Etta James ' I would Rather Go Blind' by Alessia Cara 's Here .

Dua tuvo que apresurarse en trabajos no musicales como todos los artistas que intentan hacerlo. Trabajaba en la puerta de un club nocturno y, a menudo, tenía que negar la entrada a sus propios amigos por usar zapatillas.

Dua firmó con Warner Bros solo tres años después de que regresara a Londres para dedicarse a la música a tiempo completo.

"Recuerdo que llamé a mis padres en Kosovo y les dije que tomaran un vuelo a Londres para que pudieran venir a la firma", recuerda.

Actualmente cuenta con dos álbumes de estudio, y a su corta edad fue reconocida como “Mejor Nueva Artista” por la academia de grabación.

La consolidación de Dua Lipa

Dua Lipa ganó varios Grammys

El famoso himno de ruptura de Dua, New Rules, ha acumulado 1.900 millones de visitas en YouTube desde el lanzamiento del video en julio de 2017. La cantante australiana Alison Wonderland también remezcló la canción poco después de su lanzamiento.

En un momento fue la mujer más reproducida hasta que recientemente Camila Cabello se llevó la corona. ¡Tiene 37 millones de oyentes mensuales! Ed Sheeran es el artista más reproducido con casi 64 millones de oyentes mensuales.

En 2018, Dua fue nominada a Artista solista femenina británica, Acto revelación británico, Álbum británico del año de MasterCard ( Dua Lipa ), Single británico del año ( Nuevas reglas ) y Video británico del año ( New Rules ), lo que lo convierte en el primera vez que una artista femenina obtuvo cinco nominaciones en los británicos. Terminó llevándose a casa dos: Artista solista británica y Acto revelación británico.

Datos curiosos de Dua Lipa

Dua Lipa recibió las llaves de la ciudad

En 2018, Dua regresó a la ciudad de Pristina, Kosovo, para recibir la primera llave de la ciudad de manos del alcalde.

Además está enamorada de Robbie Williams. El chico malo residente del pop británico Robbie Williams ha robado un pedacito del corazón de Dua. Ella dice en una entrevista reciente: "Mi madre estaba enamorada de él cuando yo era muy joven y lo vi en el festival de iTunes y yo era la vida, sí, él está bastante en forma".

Aparentemente, si alguna vez llevas a Dua a un karaoke, ella sacará una interpretación asesina de Los cambios de Tupac.

Los tatuajes de Dua Lipa

Dua Lipa tiene varios tatuajes

En una entrevista, explicó que tiene una palmera, la palabra 'Sunny Hill', que es su ciudad en Kosovo, la frase 'esto no significa nada', la palabra 'ángel', dos figuras danzantes de Keith Haring, un ojo que todo lo ve. y cartas dedicadas a su hermano y hermana.

Una fan española se acercó una vez a Dua y le dijo que tenían el mismo tatuaje de 'ángel' que Dua tiene en su hombro. ¡Ahora se están compartiendo algo de por vida!

Seguramente a lo largo de su vida se realice otros tatuajes, pero por ahora parece estar muy contenta con los que tiene, en sus presentaciones cuando utiliza ropa diminuta, son muy fáciles de apreciar, además de que le dan un toque muy sensual a la cantante.

Estas fueron solo algunas de las curiosidades que seguro no sabías (O tal vez sí) sobre la cantante británica, la cual hace unos días fue reconocida por su trabajo en su álbum Future Nostalgia en los Grammys.

