Dua Lipa: Así disfrutó de los tacos al pastor en su visita a México

Dua Lipa es una de las cantantes británicas más sonadas del momento y que recientemente ha causado furor en las redes por haber visitado la Ciudad de México para una colaboración con una marca de ropa.

Hay que destacar que Dua Lipa cuenta con 62.7 millones de oyentes mensuales en Spotify y su disco Future Nostalgia, está el top global de dicha plataforma, siendo una de las más importantes del momento.

Si recordamos Dua Lipa ha logrado impactar con su estilo y su música conformada por temas como New Rules, Be the one, Don’t start now, entre muchas otras; así como por su reciente disco Future Nostalgia que ya la hizo acreedora a un Grammy.

No es para menos que en México ya cuenta con miles de fanáticos, quienes se entusiasmaron con su reciente visita a tierra azteca, pues con 25 años de edad visitó la Ciudad de México para formar parte de un comercia de la marca Yves Saint Laurent.

Dua Lipa se deleitó con tacos al pastor en México

Dua Lipa disfrutó de los tacos al pastor

Tal parece que la bella Dua Lipa dejó a un lado el penoso incidente de la fanatica que se le aventó y hace unas horas compartió una serie de fotografías de los platillos que comió durante su visita en su visita a la capital mexicana.

Entre las imágenes se pueden observar unos tacos al pastor con cebolla, cilantro y piña; además publicó otro taco con tortilla azul, cilantro y cebolla morada:

“Esta es mi lenta transición para convertirme en un blog de comida”.

Cabe destacar que miles de fanáticos reaccionaron al respecto, colocando comentarios como:

Así fue captada Dua Lipa comiendo tacos

“México te ama Dua Lipa”

“Por favor no odies a México por la morra que te empujó tqm y sóbate”

“Perdónanos mija, esa chava no representa México”

“Esos si son tacos”

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.