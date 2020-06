¿Drogas, mujeres y diversión? Así viven los famosos TikTokers en la Sway House

Cuando un grupo de jóvenes se mudó a una mansión de 7 mil 800 pies cuadrados en una calle tranquila en la sección de Bel Air de Los Ángeles, en Estados Unidos, a fines de enero, sus nuevos vecinos se dieron cuenta. Algunos asumieron que eran emprendedores tecnológicos: ¿de qué otra forma podrían pagar el alquiler?.

Pronto, los residentes del bloque comenzaron a observar lo que uno podría llamar un comportamiento similar a una fraternidad. Los seis jóvenes y sus amigos tocaron música hasta altas horas de la noche. Recibieron un flujo constante de entrega de alimentos, inusual en un vecindario familiar donde la mayoría cocina en casa. El garaje, que con frecuencia se dejaba abierto, estaba repleto de cajas de Amazon, basura acumulada en la acera, una televisión gigante que había sido destruida permaneció afuera por varios días.

Los vecinos intercambiaron historias y especularon sobre lo que estaba sucediendo en una conversación grupal de todo el bloque; finalmente, un vecino los enfrentó. Fue entonces cuando los hombres se identificaron como miembros de Sway House, un colectivo de personas influyentes de TikTok y YouTube.

El grupo, que se ha llamado "the One Direction of TikTok", está compuesto por varios creadores famosos por sus ocurrencias: Bryce Hall, 20; Jaden Hossler, 19; Josh Richards, de 18 años; Quinton Griggs, de 17 años; Anthony Reeves, de 18 años; Kio Cyr, 19; y Griffin Johnson, de 21. Son una de las varias casas de colaboración que han surgido en todo Los Ángeles en los últimos meses. Pero mientras que la mayoría de esos grupos están escondidos en áreas apartadas en las afueras de la ciudad, Sway House está en medio de un barrio residencial elegante y ha hecho de la vida de las personas que comparten el bloque una pesadilla.

Amit Runchal, que trabaja en tecnología, y Mindy Acevedo, estudiante de derecho de la U.C.L.A., viven temporalmente en la casa de al lado. Desde mediados de marzo, la Sra. Acevedo, de 31 años, y el Sr. Runchal, de 40, han estado trabajando y estudiando allí, lo que ha sido un desafío con todo el ruido.

“Por la mañana escuchamos pistolas de paintball. No creo que duerman ", dijo Acevedo. "Hay una piscina afuera. Cada vez que están pasando el rato junto a la piscina, el sonido simplemente se transmite. Podemos escucharlos gritar "chug, chug, chug". Escuché a alguien vomitar por la noche afuera ".

Los hombres recorren el vecindario en un automóvil gris destartalado con el nombre de la casa. Los vecinos describieron cómo la calle tranquila se ha transformado en lo que uno dijo "se siente como Coachella". Esto se hace eco de quejas similares hechas en 2017 contra la casa de fiestas West Hollywood de YouTuber Jake Paul, pero con un nuevo giro: los miembros de Sway House han ignorado repetidamente las pautas de distanciamiento social durante la pandemia de coronavirus, incluso organizando grandes fiestas y publicando sobre ellas en Instagram.

Esto ha causado más problemas a sus vecinos. Una vecina dijo que las mujeres han aparecido en su puerta al menos cuatro veces en medio de la noche después de confundir su casa con la de Sway House. También aseguró que ella y su esposo se sienten asustados y violados, ya que el servicio de telefonía celular en la calle es limitado y varias casas no tienen números de calles claros, por lo que es fácil confundir una dirección con otra.

Renee Maltz, de 62 años, ha notado un aumento en el tráfico peatonal en el área desde que las estrellas de las redes sociales se mudaron. "Ves a las personas más jóvenes en la calle, simplemente de pie", dijo. "Se paran allí como una especie de zombie". Su esposo, Jeff Charlston, de 70 años, dijo que la casa se ha convertido en una especie de club nocturno en ocasiones. "He visto chicas estacionarse calle abajo y luego caminar en grupos, casi como si no supieran si van a entrar", dijo.

Dos vecinos dicen que se han enfrentado directamente a los miembros de Sway House sobre el caos. Otros han llamado a la policía para presentar denuncias de ruido. Después de que la Sra. Acevedo le envió un mensaje de texto a Bryce Hall el 21 de mayo para hacerle saber que una vez más estaba presentando una queja de ruido ante el departamento de policías, él la reprendió respondiendo: "¿No eres la niñera?".

"Me sentí muy impotente", dijo Acevedo.

"Hasta donde sabemos, no ha habido quejas formales de ruido", dijo Warren Lentz, el C.E.O. de TalentX, que administra a los miembros de la casa y les proporciona la casa a cambio de contenido. "Hemos estado en comunicación frecuente tanto con el departamento de policía de Los Angeles y el abogado de la ciudad para garantizar la seguridad del vecindario. Para seguir el protocolo adecuado, contratamos seguridad para nuestros clientes y la casa ". El propietario de la propiedad no devolvió una solicitud de comentarios.

En entrevistas, varios vecinos dijeron que querían resolver las cosas directamente con los miembros de Sway House, pero les preocupaban las posibles repercusiones.

"Hay una corriente subterránea de miedo e intimidación, tanto en todas las historias en los medios de comunicación, sobre las personas que son atacadas, golpeadas, acosadas, especialmente si eres una mujer, que son muchos de estos vecinos que están lidiando con estas cosas", dijo el Sr. Runchal. "Con los fanáticos y las personas reales apareciendo por error en nuestras casas, existe una amenaza virtual y física".

Los miembros de Sway House suelen pasar el rato en un lote vacío al otro lado de la calle desde su propiedad de alquiler. Un sofá ha aparecido frente al lote. Algunos vecinos dicen que han visto a miembros de Sway House y sus invitados pasando el rato allí, en algunos casos fumando. "Es como si estuvieran probando los límites por primera vez en su vida", dijo la Sra. Maltz.

Dado todo lo que está sucediendo en el mundo, las personas que viven cerca de Sway House dijeron que se sentían mal quejándose de comportamientos innecesarios. Pero los que estaban en el chat grupal del vecindario se alegraron de saber el sábado por la noche que al menos dos de los miembros de la casa, el Josh Richards y el Jaden Hossler, se mudarían a su propio departamento.

Su partida siguió a un reciente viaje por carretera por Estados Unidos que resultó en el arresto de dos miembros de la casa por cargos de drogas, así como también una reacción en línea. Al abordar la reacción violenta, el Sr. Richards escribió: "Me gustaría disculparme con todos: mis seguidores, mi familia Sway House, mi equipo y mi comunidad. Dejé que la fama me afectara; permití el estilo de vida de fiesta de Los Ángeles para consumirme, y perdí el rumbo por un momento. Olvidé por qué estaba aquí ".

Los residentes lo tomaron como una señal de que tal vez las cosas pronto volverían a una apariencia de normalidad. "Las cosas se han calmado significativamente en los últimos días", dijo Charlston. "Me siento mal cuando digo,’No perteneces aquí ‘", dijo Acevedo, reconociendo que ella también es una "invitada" en el vecindario. "Pero desearía que se preocuparan más por otra cosa que no sea hacerse famosos en Internet".