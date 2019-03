"Drogaba hombres y luego los robaba" Se revela oscuro secreto de Cardi B

La rapera Cardi B ha tenido un gran progreso en su carrera durante los últimos meses, pues paso de ser una simple cantante que pasaba desapercibida a ser una de las intérpretes más escuchadas por los fans, lo que incluso incremente tras convertirse en la primera mujer en ganar un “Grammy” a mejor álbum de rap, al igual que su popularidad le consiguió un codiciado comercial en el pasado Superbowl en compañía del rapero Lil Jon y el actor Steve Carell, donde incluso creo la célebre frase “Oktrrr” que posteriormente registró a su nombre hace unos días.

Ahora la famosa Cardi B ha confesado que aunque goza de una popularidad enorme, la vida de lujos y fama no es algo que siempre tuvo, pues se reveló un escandaloso secreto de su pasado.

¿Qué hizo Cardi B?

Hace apenas unas horas la polémica se apoderó de la cantante pues se reveló un oscuro secreto de su pasado y de las cosas que tenía que hacer para sobrevivir, pues aunque parezca increíble, la rapera era una criminal recurrente y tiene decenas de víctimas en su lista, pues se supo que solía salir con hombres a los que supuestamente drogaba y posteriormente les robaba. La cantante publicó una carta a través de su cuenta de instagram, aquí te dejamos el texto:

“Tengo un pasado que no puedo cambiar, todos lo tenemos”.

“Estoy notando que en redes sociales que un “en vivo” que hice hace 3 años ha vuelto a resurgir, una transmisión donde hable sobre cosas que tuve que hacer en mi pasado, buenas o malas pero que sentí que debía hacer para vivir. Nunca dije ser perfecta o venir de un mundo perfecto con un pasado perfecto, siempre hablo con la verdad y siempre acepto mis errores, soy parte de una cultura hip hop donde puedes hablar acerca de tu pasado hablando de las cosas malas que hiciste para llegar a donde estas.

Hay raperos glorificando asesinatos, violencia, drogas y robos. Crímenes que sintieron que tuvieron que hacer para sobrevivir. Nunca glorifiqué las cosas que mencioné en esa transmisión y nunca he puesto esas cosas en mi música por que no estoy orgullosa de ellas y siento la responsabilidad de no glorificarlas, tome las decisiones que hice en ese entonces por que tenía las opciones muy limitadas. Fue bendecida con la habilidad de poder levantarme de eso pero no muchas mujeres pueden.

Teniendo o no pobres decisiones en la época, hice lo que tenía que hacer para sobrevivir.

Los hombres de los que hablé en la transmisión fueron hombres con los que salí y me involucré, fueron hombres que estaban consientes. Tengo un pasado que no puedo cambiar, todos lo tenemos".