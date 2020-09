Drew Barrymore y Paris Hilton hablan sin filtros el abuso que sufrieron de niñas

Drew Barrymore se sentó para una entrevista con Paris Hilton en el programa de entrevistas de la actriz el lunes 21 de septiembre, pero se convirtió en una conversación más profunda cuando las dos compararon su tiempo en instalaciones destinadas a abordar problemas de comportamiento en su juventud.

Es un tema sobre el que Paris Hilton se abrió por primera vez en su nuevo documental, "This Is Paris", en el que comparó su trato en la escuela Provo Canyon en Utah con la tortura, al revelar que constantemente le gritaban y reprendían y a menudo la enviaban a confinamiento solitario.

Drew Barrymore compara sus experiencias de la infancia con las de Paris Hilton

"Nos conocemos a lo largo de nuestra vida infantil, la vida adulta, te conozco desde hace muchos años", comenzó la entrevista Drew Barrymore, antes de revelar que se relacionaba fuertemente con el documental debido a sus propias experiencias cuando era niña.

Drew Barrymore y Paris Hilton comparten un pasado

"He estado donde has estado y he visto tu documental. No sé cuántas entrevistas y conversaciones voy a tener en este programa en el que estoy viendo una imagen reflejada de todo lo que he pasado, entonces quiero hablar contigo para que sepa que la gente ha venido y me ha llevado", le dijo a la actriz a Paris Hilton.

"He estado encerrado en un confinamiento solitario. He estado en un lugar durante largos períodos de tiempo - estamos hablando de año, año y medio más - no he visto un tipo de historia como esta realmente reflejada muy a menudo, esa es una que reconozco profundamente", agregó Drew Barrymore.

Cuando se le preguntó por qué decidió abordar el presunto abuso ahora, Paris Hilton dijo que inicialmente no era la premisa de su documental, sino algo que surgió orgánicamente durante la filmación.

"Fue difícil simplemente revivir y recordar todas estas experiencias traumáticas que traté de olvidar y actuar como si nunca hubiera sucedido, pero tuve pesadillas severas cuando era adolescente debido a esto", dijo Paris Hilton. "Estaba tratando de parecer que tenía una vida perfecta y me avergonzaba que la gente lo supiera. Y ahora sé que no debería avergonzarme. Son las personas que trabajan en estos lugares y abusan de los niños las que deberían estar avergonzado. Y estoy orgulloso de que a pesar de que pasé por tanto, me siento fuerte y puedo superar cualquier cosa".

La experiencia de Drew Barrymore no fue tan negativa como la de Paris Hilton, ya que dijo que la gente de la instalación a la que fue era "realmente buena" y le atribuyó el tiempo que pasó allí por salvarle la vida.

"No me gustaba que me metieran en confinamiento solitario. Diré que era muy rebelde. Comencé disturbios allí todo el tiempo y había muchos otros niños como yo, y mi mamá simplemente no sabía qué hacer. conmigo ", dijo Drew Barrymore. "Sabes, estaba consumiendo drogas. Estaba fuera de control. Ella simplemente levantó las manos y me tiró allí sin saber a dónde más acudir, y ese lugar realmente me ayudó, y me salvó la vida y en realidad no lo haría. no cambia nada".

Provo Canyon, la escuela a la que Paris Hilton expuso por sus maltratos a menores

Para Hilton, sin embargo, dijo que todo lo que hizo la escuela de Provo "fue darme problemas de confianza" y PTSD.

"No merecía ir allí. Mi mamá y mi papá eran muy estrictos y protectores", continuó. "Cuando vivía en Los Ángeles, no me permitían tener citas. No podía usar maquillaje. No podía ir a un baile de la escuela ... simplemente no querían que creciera. Y luego me mudé a Nueva York y ahí fue cuando mi vida cambió. Y me escabullía por la noche, iba a clubes, abandonaba la escuela, pero no hacía nada terrible. Solo quería salir por la noche y eso realmente asustó a mis padres porque eran muy protectores".

La amistad Barrymore & Hilton

Demostrando cuán unidas eran las familias Barrymore y Hilton, Drew Barrymore dijo que podía recordar que su madre la dejaba en la entrada de París Hilton y "luego, uno o dos días después, regresaba".

Si bien Drew Barrymore dijo que tiene una "serie de problemas" con su madre, de los que ha hablado muchas veces en el pasado, los "soltó" cuando cumplió 40 años. Barrymore le preguntó a la socialité cuál era su relación con su propia madre. Kathy es como ahora, después de que se enteró de lo que pasó en la escuela.

"Estamos más cerca que nunca", dijo Paris Hilton. "Es algo de lo que nunca hablamos, por lo que fue muy difícil para ella escuchar, pero creo que solo hablar de eso nos acercó más de lo que estábamos".

Comparando su charla con Drew con la otra prensa que hizo para el documental, elogió a Barrymore por darle la entrevista más "íntima". "Nadie más lo entiende", agregó la socialité.

Te puede interesar: Paris Hilton revela por qué decidió filmar su video sexual ¡Escándalo!

¿Sabías de la cercana amistad de Drew Barrymore y Paris Hilton? Dinos en los comentarios que piensas de las experiencias tan similares que comparten las dos famosas.