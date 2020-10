Drew Barrymore revive a su icónico personaje de “Scream” ¡No ha cambiado nada!

Drew Barrymore no ha cambiado nada en los 24 años desde el estreno de "Scream". Hay dos cosas seguras sobre los primeros doce minutos de la cinta: es una de las aperturas más aterradoras de una película de terror y probablemente no podría suceder en 2020.

La estrella original de Scream demostró esto en un nuevo sketch para The Drew Barrymore Show, donde vuelve a interpretar el papel de Casey Becker, con su característico bob rubio y suéter blanco.

En realidad, lo aterrador es que Drew Barrymore todavía se ve como Casey Becker, como si pudiera volver al papel en la próxima secuela "Scream 5", sobre la que puedes mantenerte al tanto en La Verdad Noticias.

La parodia, titulada "¿Y si Casey Becker de "Scream" vivierá"?, muestra cómo han cambiado las cosas desde la película de 1996. Ghostface intenta contactar a Casey Becker con una serie de mensajes de texto antes de llamarla. Gracias al identificador de llamadas, Casey simplemente ignora la llamada, lo que solo enfurece al asesino.

Drew Barrymore hizo historia con Scream

Quizás solo superado por Psycho de Alfred Hitchock, Scream subvierte las expectativas de la audiencia al matar a una de las estrellas más famosas de la película. Gracias al éxito de películas como Boys on the Side y Wayne's World 2, Drew Barrymore experimentó un resurgimiento profesional, por lo que fue tan impactante verla morir tan pronto en la película.

Drew Barrymore da vida a Casey Becker en las primeras escenas de "Scream"

"En el género de las películas de terror, mi mayor molestia fue que siempre supe que el personaje principal se iba a quedar pegado al final, pero que pasaría y lo lograría", dijo la actriz de 45 años cuando habló de Scream durante una aparición en Hot Ones. “Lo que quería hacer era quitarme esa zona de confort. Entonces, pregunté si podía ser Casey Becker, para que estableciéramos que esta regla no se aplica en esta película".

Drew Barrymore explicó cómo se involucró en Scream durante una conversación de 2011 con Entertainment Weekly. “Leí el guión una noche en mi casa y dije: 'Dios mío, no ha habido nada como esto en tanto tiempo'. Me encantó que en realidad se pusiera descarado, pero aún así daba miedo. y fue este gran juego el que describió géneros y los revivió al mismo tiempo y los redefinió todos en un solo guión. Me volví loca".

"Amo Halloween y amo a Freddy [Krueger, de A Nightmare On Elm Street]", agregó Drew Barrymore, "Los que ahora no puedo manejar. Pero me encantan las viejas películas de slasher, y pensé que esta se dirigía hacia una nueva dirección. Me encantaban las películas de terror de los años 70 y 80. Ese era mi punto ideal".

¿Qué te pareció la parodia de Drew Barrymore a su famosa Casey Becker?, ¿Te emociona el lanzamiento de una nueva cinta de Scream? Dinos que piensas en los comentarios.