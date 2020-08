Drew Barrymore “nunca se perdonó” por aparecer ebria en programa de Andy Cohen

Drew Barrymore continúa con su nueva serie digital donde habla con presentadores que la inspiran y reciben sus consejos para su nuevo programa de entrevistas diurno, además de tratar temas muy personales sobre su vida.

La actriz de 45 años ha estado en el centro de atención prácticamente toda su vida, y con la fama llega la navegación ocasional por entrevistas con celebridades, algo a lo que Drew Barrymore debería estar acostumbrada en este momento de su carrera, pero incluso los más famosos entre nosotros se equivocarán en ocasiones.

Drew Barrymore se disculpa por beber demasiado en programa de Andy Cohen

Esto no es diferente para Drew Barrymore, quien le dijo a Andy Cohen que lamentaba su última aparición en Watch What Happens Live.

La entrevista de Drew Barrymore a Andy Cohen

Drew Barrymore y Andy Cohen se sentaron para ver su serie "El arte de la entrevista" para su nuevo programa de entrevistas diurno, "The Drew Barrymore Show".

En la serie, Drew Barrymore se sienta con otros presentadores notables a quienes admira y obtiene su opinión sobre el anfitrión, las entrevistas y lo que se necesita para tener un programa exitoso.

Su conversación con Andy Cohen no fue diferente, e incluso compartió su arrepentimiento por su tiempo en su exitoso programa, Bravo. Además, reveló por qué cree que Andy es un anfitrión brillante, quien la felicitó por todo su éxito.

La sincera confesión de Drew Barrymore

Drew Barrymore comentó que siempre ha sido una profesional total en lo que respecta al trabajo. Excepto por aquella vez que perdió el control de Watch What Happens Live.

"Pero estaba en tu programa y bebí demasiado y nunca me he perdonado. Ni me perdonaré jamás".

Andy Cohen se sorprendió bastante al saber que a Drew Barrymore no le encantó su última aparición, pero le aseguró que ella no es la única víctima de emborracharse un poco en su set.

"Oh Dios, bueno, estoy acostumbrado a que la gente sea atendida en exceso en mi programa y, por lo tanto, ni siquiera tengo un recuerdo totalmente claro de ello, pero no necesitas disculparte por ser atendido en mi programa, eso sucede", la animó.

Andy Cohen tampoco rehuyó elogiar a los presentadores por su increíble versatilidad como entrevistadora. "Tienes a todo tipo de personas en tu programa. Todos han venido a tocar desde Meryl Streep hasta Oprah y tienes que ser el embajador de la ONU con la mayor habilidad en tus reuniones y lo que has hecho es mi cosa favorita en el mundo, tienes tonos mezclados".

Siempre tan modesto, Andy Cohen reveló que siempre ha tratado de lograr un equilibrio. Él compartió: "Te amo por conseguir eso porque soy todo sobre lo alto y lo bajo y ese es mi objetivo en todo lo que estoy haciendo".

