Drew Barrymore fue rechazada de Hollywood a sus 12 años por sus adicciones

Drew Barrymore, de 45 años, es un libro abierto cuando se trata de luchas pasadas. La conductora de un programa de entrevistas recientemente coronada se abrió sobre sus primeras experiencias en Hollywood, que la llevaron a ser incluida en la "lista negra" después de volverse adicta a la cocaína y la marihuana con solo 12 años.

“No sé cómo terminé aquí, pero nunca perderé de vista la suerte que tengo. Al estar en la lista negra a los 12, aprecio cada trabajo que tengo”, dijo en una entrevista con The Sun, refiriéndose a su nueva serie diurna, The Drew Barrymore Show.

“Sé lo que es perder y trabajar por las cosas y tener tanta suerte y tener las oportunidades que tengo y todo lo demás. No creo que haya mucho que ocultar en este punto”, expresó.

Drew que saltó a la fama después de protagonizar “ET” de Steven Spielberg con tan sólo 4 años de edad, expresó: "[Hollywood] simplemente me descartó como mercancía dañada y, lamentablemente, lo entendí", reflexionó, describiéndose a sí misma como una "fiestera".

Drew Barrymore agradece haber superado sus adicciones

Después de un intento de suicidio con tan solo 14 años, su madre, la actriz Jaid Barrymore, de 74 años, la llevó a rehabilitación. A los 17 años, regresó con éxito a la actuación, apareciendo en películas como Poison Ivy, Never Been Kissed y The Wedding Singer.

A pesar de su propio estatus en Hollywood, confesó que temía que otras celebridades no quisieran asistir a su programa. “Me siento honrada de que alguien venga al programa. No soy una persona sumisa”, compartió.

“He estado en esta industria toda mi vida, pero estoy tan emocionada de estar rodeada de personas destacadas como cualquiera”, explicó.

Desde el estreno de la serie, Drew ha recibido a una gran cantidad de A-Listers, incluida su amiga Charlize Theron, Tyra Banks (que le enseñó a "sonreír") y las ex coprotagonistas de Charlie's Angels, Cameron Diaz y Lucy Liu.

“Nunca pretendí ser alguien que no soy. Nunca me he sentido más humilde y agradecida que ahora: estar viva, tener dos hijos sanos, estar entre este equipo y tener esta oportunidad”, agregó.

Drew es madre de dos hijos con su ex Will Kopelman de 42 años: Olive de 8, y Frankie de 6. “Cuando tienes a tus hijos, es diferente. Te piden que seas la mejor versión de ti misma y eso fue algo que no tomé a la ligera”.

“Lucho, fracaso y una de las cosas más importantes que quiero enseñarles a mis propios hijos, y a mí misma a medida que crezco con ellos, es ese cambio es tan importante, cambia en el mundo y cambia en ti mismo”, dijo. ¿Eres fan del trabajo actoral de Drew Barrymore?, ¿Sabías que la actriz sufrió de adicciones en su infancia?